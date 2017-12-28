Хабаровский «Амур» завершит год матчем со «Спартаком»
Команды занимают одинаковое положение в турнирной таблице.
Команды занимают одинаковое положение в турнирной таблице.
Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы сегодня, 28 декабря, проведёт свой заключительный матч в 2017 году. Соперником «тигров» станет столичный «Спартак», в активе у которого всего на одно очко больше, чем у хозяев льда. Встреча пройдёт в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30 по местному времени, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Обе команды занимают восьмую строчку турнирной таблицы в своих конференциях. Правда, у «Амура» ещё две игры в запасе, поэтому багаж «тигров» может заметно пополниться в начале 2018 года.
Сейчас в копилке московских хоккеистов 67 очков, у «тигров» всего на один балл меньше. В последних пяти играх подопечные Андрея Мартемьянова одержали четыре победы и, наконец, прорвались в зону
Уже в этом матче к «тиграм» может присоединиться нападающий «Ак Барса» Денис Голубев. Его хабаровская команда получила у казанского клуба в обмен на денежную компенсацию.