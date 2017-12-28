Хабаровский «Амур» завершит год матчем со «Спартаком»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ванессе Паради — 45: роли, за которые мы любим актрису
Паралимпийская чемпионка из Бельгии решилась на эвтаназию
Таможенника выбросили на ходу: автобус прорвался через границу РФ
Грузия заявила о ликвидации россиян во время спецоперации
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм Дакс1
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш1
Аризона Койотс3
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Спартак
Хоккей. НХЛ
04:00
Нью-Йорк РейнджерсБ1
Вашингтон Кэпиталз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз1
Нэшвилл Предаторз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд4
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
03:00
Словакия U200
Канада U206
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз5
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз3
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк АйлендерсОТ3
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзБ5
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз3
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
27.12
Швейцария U203
Белоруссия U202
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Йокерит
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Финляндия U20
Дания U20
Хоккей. КХЛ
27.12
Торпедо НН1
ЦСКА5
Все события
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Гвардиола всех уничтожил, Неймар освоился, а «Реал» высох
«Манчестер Сити» продлил победную серию в чемпионате Англии
Полина Гагарина, Валерия, Татьяна Навка и другие звезды в Кремле
Британцам подарили 80 млн ненужных подарков
Названы самые необычные секс-травмы
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Джигарханян с женой обманули всех: Мазур о подстроенном разводе
Родченков сбежал: из-за страха меняет квартиры
Фоторепортажи
8«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
03:16 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «Амур» завершит год матчем со «Спартаком»

Команды занимают одинаковое положение в турнирной таблице.

Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы сегодня, 28 декабря, проведёт свой заключительный матч в 2017 году. Соперником «тигров» станет столичный «Спартак», в активе у которого всего на одно очко больше, чем у хозяев льда. Встреча пройдёт в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30 по местному времени, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Обе команды занимают восьмую строчку турнирной таблицы в своих конференциях. Правда, у «Амура» ещё две игры в запасе, поэтому багаж «тигров» может заметно пополниться в начале 2018 года.

Столичная команда приехала в Хабаровск после четырёх выездных игр, в которых одержала две победы. «Спартак» обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» и разгромил владивостокский «Адмирал», однако уступил ярославскому «Локомотиву» и ХК «Сочи». К команде на тренировке в дальневосточной столице после долгого перерыва присоединился Александр Дергачёв, однако пока не ясно, выйдет ли он на матч с «Амуром». Окончательно этот вопрос тренерский штаб «красно-белых» решит перед началом игры.

Сейчас в копилке московских хоккеистов 67 очков, у «тигров» всего на один балл меньше. В последних пяти играх подопечные Андрея Мартемьянова одержали четыре победы и, наконец, прорвались в зону плей-офф. «Амуру» удалось прервать победную серию нижегородского «Торпедо» и оставить за пределами восьмёрки сильнейших на Западе череповецкую «Северсталь».

Уже в этом матче к «тиграм» может присоединиться нападающий «Ак Барса» Денис Голубев. Его хабаровская команда получила у казанского клуба в обмен на денежную компенсацию.

 Клянусь: Виталий Веркеенко присягнул на верность Владивостоку
С места аварии на Комсомольской трассе в больницу доставили четырёх человек
Гвардиола всех уничтожил, Неймар освоился, а «Реал» высох
«Манчестер Сити» продлил победную серию в чемпионате Англии
Футболисты «Милана» вышли в полуфинал Кубка Италии
СКА проиграл третий из пяти последних матчей КХЛ
СМИ: Ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории футбола
«Салават Юлаев» одержал волевую победу в гостях над «Авангардом»
«Бразилия приедет за победой». Интервью Неймара Жерару Пике
Спорт-Экспресс
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Модные итоги: 14 ключевых образов этого года Блестящие лодочки, спортивные брюки и «голые платья»: мы отсмотрели сотни фотографий и выбрали самые красивые модные образы уходящего года
Дети
Оксана Федорова показала подросшую дочь 4-летняя Лиза унаследовала мамину красоту.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь