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10:01 (мск), источник: Известия

Найджел Доус: Это мой лучший сезон в КХЛ

Форвард астанинского «Барыса» — о феномене своей результативности, получении казахского гражданства и допинговых атаках на Россию.

Источник: Известия

В конце 2017 года произошло одно из самых знаковых событий в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 17 декабря с космодрома Байконур отправились на орбиту точная копия кубка Гагарина и эксклюзивная шайба с дизайном, посвященным 10-му сезону КХЛ. Символику лиги на МКС доставил транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-07», командиром экипажа которого является россиянин Антон Шкаплеров. Спустя 72 дня вместе с космонавтом Александром Мисуркиным кубок и шайба вернутся на Землю. Именно эта шайба будет вброшена перед первым матчем финальной серии сезона, который весной 2018 года даст старт борьбе за кубок Гагарина.

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Накануне запуска лучший бомбардир КХЛ, капитан астанинского «Барыса» Найджел Доус на открытой площадке одной из школ города Байконур провел мастер-класс для юных спортсменов и местных любителей хоккея. После тренировки 32-летний форвард дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о феномене своей результативности и причинах, побудивших его получить казахское гражданство.

— «Барыс» отлично начал сезон, был лидером Восточной конференции, но затем началась длительная серия поражений, и сейчас команда рискует покинуть зону плей-офф. С чем это связано?

— Последний месяц действительно был тяжелым для нас. Мы не могли показать хороший уровень игры, и другие команды воспользовались этим. Сейчас мы полностью сконцентрированы на заключительных матчах уходящего года. Для нас очень важно хорошо финишировать в 2017-м, чтобы как можно лучше завершить сезон.

— Сказалось ли на команде омоложение состава, которое произошло в межсезонье?

— Наши молодые хоккеисты очень неплохо выступают и прогрессируют от матча к матчу. В некоторых встречах они и вовсе проявили себя как лучшие игроки команды. Видно, что ребята растут. В неудачах «Барыса» нет их вины. Хотя я согласен — команда серьезно омолодилась. Но это, уверен, идет только на пользу клубу.

— Сейчас вы являетесь лучшим бомбардиром КХЛ (31 шайба в 37 матчах. — «Известия»), а ваш партнер Линден Вей — лучшим ассистентом (35 передач в 45 матчах. — «Известия»). Это ваш лучший сезон в КХЛ?

— Да, наверное, это лучший сезон в моей карьере в КХЛ. Но нужно понимать, что в течение сезона у всех бывают подъемы и спады. Сейчас важно сконцентрироваться, отдать все силы в оставшихся матчах и добиться максимально положительного результата для команды. Личная статистика не стоит на первом месте. Для меня прежде всего важны результаты клуба. Что касается Линдена — любопытно, что раньше мы никогда не играли вместе и вообще не знали друг друга. Хорошо, что нам удалось так быстро сыграться.

— Тяжело было адаптироваться к новым партнерам после распада вашей тройки с Брэндоном Боченски и Дастином Бойдом?

— Перед сезоном я не знал, кто будет играть со мной в одном звене. Но такое случается в хоккее, в команде порой происходят кадровые перемены.

К нам пришли неплохие игроки, среди которых Линден Вей и Мэтт Фрэттин, и нам удалось неплохо сыграться. Сейчас уже всё хорошо.

— Что можете сказать о работе под руководством Евгения Корешкова?

— Он был ассистентом главного тренера «Барыса» пару лет назад, а также в нескольких играх выполнял обязанности наставника команды, так что я хорошо его знаю. Очень умный тренер, внедряет интересные системы тренировок, тактические схемы. Мы неплохо начали сезон, затем наступил неудачный период, но вся команда над этим работает. У нас еще есть время исправить ситуацию.

— Какие воспоминания остались от работы с Владимиром Крикуновым и его знаменитых упражнений с баллонами?

— Безусловно, для меня подобного рода тренировки стали чем-то новым и удивительным. Ни с чем подобным раньше не сталкивался. Крикунов — очень известный и успешный тренер, который не раз доказывал свой профессионализм. И, как показывает практика, его методы приносят свои плоды. «Автомобилист» под его руководством в этом году выступает достаточно хорошо, что говорит лишь о том, что Владимир Васильевич всё делает правильно.

— В середине сезона-2008/2009 вы по обмену перешли из «Нью-Йорк Рейджерс» в «Финикс Койотс», главным тренером которого тогда был легендарный Уэйн Гретцки. Каким он вам запомнился? Почему, на ваш взгляд, у него не получилось в НХЛ?

— Это был хороший опыт, хоть я и провел там только 12 матчей. В то время «Финикс» не был топ-командой, и в тот год у них были трудности, но возможность поучиться у одного из величайших хоккеистов — отличный опыт. В команде было много хороших игроков, но очень молодых, поэтому сложно было добиться успеха. Но работа с Гретцки — один из ярких моментов моей карьеры.

— Почему не удалось удержаться в составе «Калгари Флеймс» после сезона-2009/2010? У вас тогда была хорошая личная статистика.

— Со мной не продлили контракт. После этого я поехал в «Атланту». Но да, это был один из лучших сезонов в моей карьере в НХЛ, который был омрачен лишь небольшой травмой на несколько недель. Команда сменила вектор развития, и руководство захотело, чтобы в ее составе играли более звездные игроки. Тогда это стало для меня неожиданностью, но так случается. К тому же это дало мне новые возможности — в частности, я задумался о переезде в КХЛ.

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— Не жалеете, что в 2016 году приняли казахское гражданство, чтобы выступать за сборную этой страны? С учетом отсутствия игроков НХЛ на Олимпиаде-2018 вас бы наверняка вызвали в Южную Корею в составе сборной Канады…

— В какой-то степени, конечно, это разочаровывает. Но я не предвижу будущее и не знал, что у меня может появиться такая возможность. Мне бы хотелось сыграть на Олимпиаде. Но два года назад, когда я решил взять казахское гражданство, никто не думал, что игроки НХЛ не поедут на Игры и у меня будет такой шанс. В 2016 году появилась возможность играть за сборную Казахстана и помочь ей квалифицироваться на турнир. К сожалению, мы не смогли этого сделать. Однако это был опыт, от которого я получил удовольствие, выступая на чемпионатах мира и квалификационных соревнованиях.

— Как вы отнеслись к допинговым атакам на Россию и решению МОКа допустить наших атлетов на Олимпиаду под нейтральным флагом?

— Думаю, это невезение. Никто не любит такие скандалы. Разрешить спортсменам ехать на Игры под нейтральным флагом, если они этого хотят, — правильно. Часто у атлетов не бывает другого шанса. Иногда они всю жизнь работают, чтобы попасть на Олимпиаду. Было бы несправедливо отбирать такую возможность у спортсменов, которые столько лет тренировались. Думаю, многие согласятся ехать под нейтральным флагом. Конечно, они разочарованы, что не могут представлять свою страну, но в то же время у них все-таки есть возможность попасть на турнир. Знаю, что для российских хоккеистов это важный год. Они хотели бы выиграть золотые медали, и у них будет возможность сделать это.

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