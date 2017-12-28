Защитник «Колорадо» Андрей Миронов не вернётся в КХЛ

«Информация о том, что Андрей Миронов может продолжить карьеру в КХЛ, не соответствует действительности. Миронов продолжит выступать в НХЛ в системе клуба “Колорадо Эвеланш”. Повторюсь, планов на отъезд нет, он в ближайшем будущем будет играть в основном составе», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.