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27 декабря, источник: Sports.kz

Линден Вей: Стараемся найти выход из ситуации

У «Барыса» с каждым матчем все меньше шансов на выход в плей-офф КХЛ, в этот раз астанчане потерпели поражение от казанского «Ак Барса» — 2:5. Хотя в этом матче подопечные Евгения Корешкова наконец забили, а судьи отменили две шайбы соперника. Но казанцы реализовали 30 процентов бросков и выиграли.

Автор первого гола в матче Линден Вей прокомментировал матч с «Ак Барсом» в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz.

 — Линден, третий матч и наконец, гол?
— Но, несмотря на это, мы все же проиграли. Не получается забивать, голкиперы стараются спасти, но мы пропускаем слишком много атак.

 — Нервный матч, много событий…
— «Ак Барс» очень сильная команда, не зря они первые на Востоке, у них хорошая командная игра, мы позволили им создать слишком много моментов. Когда пропускаешь 5 шайб, сложно выигрывать. Мы не забиваем и это тоже причина.

 — Даже два гола «Ак Барса» были отменены.
— Да, мы через это прошли последние пару месяцев, вот и в нашу пользу обернулись моменты. Но нужно смотреть на свою игру.

 — Казанцы приехали после двух поражений и наверняка были очень хорошо настроены?
— Дело тут, скорее, в том, что мы сыграли, не очень хорошо, всего два гола в трех матчах дома. Что касается меня, тяжело, когда не получается, что бы ты не предпринимал. Мы все стараемся найти выход из этой ситуации.

 — Тренер сказал, что недоволен игрой первой звена, без Доуса настолько все плохо?
— В сезоне много взлетов и падений, мы создаем, но не забиваем. В прошлых матчах нельзя ничего изменить, но впереди важный матч с «Сочи» нужно настраиваться на эту игру.

 — Игра под Новый год, «Сочи» — не «Ак Барс», может пора победить?
— Каждая команда в лиге — серьезный соперник. Мы должны быть к этому готовы и сделать все для победы, чтобы изменить ход событий в Новом году. Затем один матч и небольшой перерыв, так что две домашние игры очень важны, и победив в них можно прервать эту неудачную полосу и повлиять на оставшийся отрезок чемпионата.

 — Не забивая два матча ни одной шайбы, наверное, уже и сам не веришь в то, что это случится?
— Когда не забиваешь, кажется, что и клюшка как-то не так движется. Необходимо использовать отскоки, чего нам не удается. Сегодня были такие возможности, нужно упорнее работать, особенно у ворот соперника.

 — Дважды менялся голкипер, это как сказалось?
— Никогда не хочется, чтобы вратарь менялся по ходу игры. Сергей неплохо справился, и это даже не его в вина в тех пропущенных голах. Мы как полевые игроки должны страховать последний рубеж, играть лучше перед ним, не упускать игроков и блокировать броски.

 — Уже второй матч вижу, как Найджел заходит в раздевалку после матча, что он вам говорит?
— Я уверен, что ему сейчас очень тяжело. Он капитан, такая важная часть команды, ему сложно сидеть на трибуне когда команда проигрывает. Но у него травма и команда через это проходит, надеемся на его скорейшее возвращение.

Барыс 2:5
(0:2, 1:2, 1:1)
Ак Барс
27.12.2017, 16:30 Зрители: 5398 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Сергей Кудрявцев 20:00 (Х. Карлссон 20:00-44:13, С. Кудрявцев 44:13) Александр Шарыченков
1-й период
Антон Ландер (Д. Зарипов, С. Галиев) 09:00
Никита Язьков (А. Лукоянов, А. Ландер) 11:33
19:29 Линден Вей
2-й период
21:52
Роман Манухов 24:11
Роб Клинкхаммер б 29:33
31:37 Александр Липин
Станислав Галиев (А. Ландер, Д. Зарипов) 32:28
34:51 Линден Вей (М. Семенов, К. Даллмэн)
38:08 Кирилл Полохов
Станислав Галиев 39:05
3-й период
Антон Ландер (С. Галиев) 41:38
44:13 Хенрик Карлссон
Никита Лямкин 46:09
Андрей Марков 47:33
Джастин Азеведо 55:29
59:04 Джеймс Райт
Статистика
26 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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