Линден Вей: Стараемся найти выход из ситуации

Автор первого гола в матче Линден Вей прокомментировал матч с «Ак Барсом» в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz.



— Линден, третий матч и наконец, гол?

— Но, несмотря на это, мы все же проиграли. Не получается забивать, голкиперы стараются спасти, но мы пропускаем слишком много атак.



— Нервный матч, много событий…

— «Ак Барс» очень сильная команда, не зря они первые на Востоке, у них хорошая командная игра, мы позволили им создать слишком много моментов. Когда пропускаешь 5 шайб, сложно выигрывать. Мы не забиваем и это тоже причина.



— Даже два гола «Ак Барса» были отменены.

— Да, мы через это прошли последние пару месяцев, вот и в нашу пользу обернулись моменты. Но нужно смотреть на свою игру.



— Казанцы приехали после двух поражений и наверняка были очень хорошо настроены?

— Дело тут, скорее, в том, что мы сыграли, не очень хорошо, всего два гола в трех матчах дома. Что касается меня, тяжело, когда не получается, что бы ты не предпринимал. Мы все стараемся найти выход из этой ситуации.



— Тренер сказал, что недоволен игрой первой звена, без Доуса настолько все плохо?

— В сезоне много взлетов и падений, мы создаем, но не забиваем. В прошлых матчах нельзя ничего изменить, но впереди важный матч с «Сочи» нужно настраиваться на эту игру.



— Игра под Новый год, «Сочи» — не «Ак Барс», может пора победить?

— Каждая команда в лиге — серьезный соперник. Мы должны быть к этому готовы и сделать все для победы, чтобы изменить ход событий в Новом году. Затем один матч и небольшой перерыв, так что две домашние игры очень важны, и победив в них можно прервать эту неудачную полосу и повлиять на оставшийся отрезок чемпионата.



— Не забивая два матча ни одной шайбы, наверное, уже и сам не веришь в то, что это случится?

— Когда не забиваешь, кажется, что и клюшка как-то не так движется. Необходимо использовать отскоки, чего нам не удается. Сегодня были такие возможности, нужно упорнее работать, особенно у ворот соперника.



— Дважды менялся голкипер, это как сказалось?

— Никогда не хочется, чтобы вратарь менялся по ходу игры. Сергей неплохо справился, и это даже не его в вина в тех пропущенных голах. Мы как полевые игроки должны страховать последний рубеж, играть лучше перед ним, не упускать игроков и блокировать броски.



— Уже второй матч вижу, как Найджел заходит в раздевалку после матча, что он вам говорит?

— Я уверен, что ему сейчас очень тяжело. Он капитан, такая важная часть команды, ему сложно сидеть на трибуне когда команда проигрывает. Но у него травма и команда через это проходит, надеемся на его скорейшее возвращение.