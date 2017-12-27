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27 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Дацюк на Урале: неудачный буллит и поражение СКА

СКА во второй раз в сезоне проиграл на выезде. Теперь — «Автомобилисту» в Екатеринбурге (3:4).

Источник: Спорт-Экспресс

СТАЛ ЛИ ДАЦЮК ВОСПИТАННИКОМ СКА?

Всем, кто более-менее знаком с биографией Павла Дацюка, известно, что первые шаги в хоккее центрфорвард сделал в свердловской школе «Юность». В день игры армейцев с «Автомобилистом» из Екатеринбурга пришла занимательная новость — отныне альма-матер «Волшебника» станет частью… академии петербургского клуба и получит название «СКА-Юность». Можно ли теперь говорить, что Дацюк — воспитанник СКА?

Во вторник воспитанники «Юности» уже играли в армейских свитерах — они приняли участие в турнире Кубок Павла Дацюка и выиграли главный трофей. Капитан петербуржцев с удовольствием вручил приз победителям из родной школы.

КОВАЛЬЧУК ВО ВТОРОМ ЗВЕНЕ

После сухой победы над «Магниткой» Олег Знарок устроил серьезную ротацию в составе. Компанию Павлу Дацюку в первом звене внезапно составили Никита Гусев и Максим Карпов, а Илья Ковальчук переместился в тройку к Вадиму Шипачеву и Сергею Плотникову. Правда, бригады большинства остались неизменными, в чем все убедились уже в первом периоде. За 20 минут судьи успели удалить аж шестерых — по три раза численное преимущество получали и хозяева и гости. СКА разыгрывал лишнего чуть острее, но забить не смог — Плотников упустил пару убойных моментов, а Дацюк не использовал приятный бонус в виде буллита. Наверное, это был бы единственный случай, когда волшебству от него не обрадовались бы в Екатеринбурге. От душевных метаний уральскую публику спас Коварж — чех не поддался на уловки капитана СКА и спокойно отразил шайбу щитком.

УРАЛЬСКИЕ ГОНКИ

Если в первом периоде удалений было больше, чем опасных моментов, то после перерыва соперники чаще атаковали, чем фолили. Разбудил игру Попов — форвард «Автомобилиста» просочился через оборону СКА прямо по центру, а Шестеркин от неожиданности не справился с достаточно простым броском. Не прошло и минуты, а уральцы убежали уже на два гола — Чесалин классно разыграл комбинацию с Голышевым.

Рассвирепевшие армейцы бросились отыгрываться и периодически в равных составах действовали так, будто у них большинство. После одного из таких затяжных розыгрышей Коварж дрогнул — точку в классной атаке поставил Плотников.

Казалось, до второго перерыва «Автомобилист» преимущество не удержит, но у Голышева было другое мнение на этот счет — лидер екатеринбургского клуба убежал по центру и со второй попытки переиграл Шестеркина.

Эту безумную гонку завершил Гусев — он ухитрился прошить Коваржа с острого угла и позволил петербуржца уйти на перерыв с минимальным оставанием.

ОГНЕННЫЙ ТАНДЕМ

В понедельник СКА уничтожил «Металлург» за счет ударного третьего периода. Чего-то подобного можно было ждать и в этот раз, но команда Крикунова очень аккуратно отыграла в обороне и сумела еще раз поймать свой шанс в контратаке. И снова все сделали Голышев и Чесалин — в третий раз за игру тандем перехитрил петербургскую оборону и за пять минут до конца поставил СКА в почти безвыходное положение.

Армейцев снова едва не спас Гусев — второй гол в ворота уральцев позволил армейцу возглавить гонку бомбардиров и вернул гостей в игру. За оставшееся время гости успели поиграть без вратаря, загрузили работой Коваржа, но на четвертую шайбу времени не хватило. Так СКА потерпел второе выездное поражение в этот сезоне.

Автомобилист 4:3
(0:0, 3:2, 1:1)
СКА
27.12.2017, 17:00 Зрители: 5570 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Олег Знарок
Вратари
Якуб Коварж Игорь Шестеркин 58:37
1-й период
01:46
06:46 Николай Тимашов
09:56 Алексей Симаков
12:46
Павел Дацюк 14:02
14:42
Илья Ковальчук 17:43
2-й период
22:52 Виталий Попов (А. Симаков, Д. Кинг)
23:36 Евгений Чесалин (А. Голышев)
Сергей Плотников (И. Ковальчук) 28:40
28:49 Алексей Симаков
35:58 Анатолий Голышев (Е. Чесалин)
Никита Гусев 39:47
3-й период
40:46 Якуб Коварж
Сергей Широков 47:04
Виктор Тихонов 52:52
54:23 Евгений Чесалин (А. Голышев, Ф. Паре)
Никита Гусев (Д. Хафизуллин, В. Шипачев) 55:06
55:34 Артем Гареев
Статистика
12 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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