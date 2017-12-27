Дацюк на Урале: неудачный буллит и поражение СКА

Источник: Спорт-Экспресс

СТАЛ ЛИ ДАЦЮК ВОСПИТАННИКОМ СКА?

Всем, кто более-менее знаком с биографией Павла Дацюка, известно, что первые шаги в хоккее центрфорвард сделал в свердловской школе «Юность». В день игры армейцев с «Автомобилистом» из Екатеринбурга пришла занимательная новость — отныне альма-матер «Волшебника» станет частью… академии петербургского клуба и получит название «СКА-Юность». Можно ли теперь говорить, что Дацюк — воспитанник СКА?

Во вторник воспитанники «Юности» уже играли в армейских свитерах — они приняли участие в турнире Кубок Павла Дацюка и выиграли главный трофей. Капитан петербуржцев с удовольствием вручил приз победителям из родной школы.

КОВАЛЬЧУК ВО ВТОРОМ ЗВЕНЕ

После сухой победы над «Магниткой» Олег Знарок устроил серьезную ротацию в составе. Компанию Павлу Дацюку в первом звене внезапно составили Никита Гусев и Максим Карпов, а Илья Ковальчук переместился в тройку к Вадиму Шипачеву и Сергею Плотникову. Правда, бригады большинства остались неизменными, в чем все убедились уже в первом периоде. За 20 минут судьи успели удалить аж шестерых — по три раза численное преимущество получали и хозяева и гости. СКА разыгрывал лишнего чуть острее, но забить не смог — Плотников упустил пару убойных моментов, а Дацюк не использовал приятный бонус в виде буллита. Наверное, это был бы единственный случай, когда волшебству от него не обрадовались бы в Екатеринбурге. От душевных метаний уральскую публику спас Коварж — чех не поддался на уловки капитана СКА и спокойно отразил шайбу щитком.

УРАЛЬСКИЕ ГОНКИ

Если в первом периоде удалений было больше, чем опасных моментов, то после перерыва соперники чаще атаковали, чем фолили. Разбудил игру Попов — форвард «Автомобилиста» просочился через оборону СКА прямо по центру, а Шестеркин от неожиданности не справился с достаточно простым броском. Не прошло и минуты, а уральцы убежали уже на два гола — Чесалин классно разыграл комбинацию с Голышевым.

Рассвирепевшие армейцы бросились отыгрываться и периодически в равных составах действовали так, будто у них большинство. После одного из таких затяжных розыгрышей Коварж дрогнул — точку в классной атаке поставил Плотников.

Казалось, до второго перерыва «Автомобилист» преимущество не удержит, но у Голышева было другое мнение на этот счет — лидер екатеринбургского клуба убежал по центру и со второй попытки переиграл Шестеркина.

Эту безумную гонку завершил Гусев — он ухитрился прошить Коваржа с острого угла и позволил петербуржца уйти на перерыв с минимальным оставанием.

ОГНЕННЫЙ ТАНДЕМ

В понедельник СКА уничтожил «Металлург» за счет ударного третьего периода. Чего-то подобного можно было ждать и в этот раз, но команда Крикунова очень аккуратно отыграла в обороне и сумела еще раз поймать свой шанс в контратаке. И снова все сделали Голышев и Чесалин — в третий раз за игру тандем перехитрил петербургскую оборону и за пять минут до конца поставил СКА в почти безвыходное положение.