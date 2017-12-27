Дацюк на Урале: неудачный буллит и поражение СКА
СКА во второй раз в сезоне проиграл на выезде. Теперь — «Автомобилисту» в Екатеринбурге (3:4).
СКА во второй раз в сезоне проиграл на выезде. Теперь — «Автомобилисту» в Екатеринбурге (3:4).
СТАЛ ЛИ ДАЦЮК ВОСПИТАННИКОМ СКА?
Всем, кто
Во вторник воспитанники «Юности» уже играли в армейских свитерах — они приняли участие в турнире Кубок Павла Дацюка и выиграли главный трофей. Капитан петербуржцев с удовольствием вручил приз победителям из родной школы.
КОВАЛЬЧУК ВО ВТОРОМ ЗВЕНЕ
После сухой победы над «Магниткой» Олег Знарок устроил серьезную ротацию в составе. Компанию Павлу Дацюку в первом звене внезапно составили Никита Гусев и Максим Карпов, а Илья Ковальчук переместился в тройку к Вадиму Шипачеву и Сергею Плотникову. Правда, бригады большинства остались неизменными, в чем все убедились уже в первом периоде. За 20 минут судьи успели удалить аж шестерых — по три раза численное преимущество получали и хозяева и гости. СКА разыгрывал лишнего чуть острее, но забить не смог — Плотников упустил пару убойных моментов, а Дацюк не использовал приятный бонус в виде буллита. Наверное, это был бы единственный случай, когда волшебству от него не обрадовались бы в Екатеринбурге. От душевных метаний уральскую публику спас Коварж — чех не поддался на уловки капитана СКА и спокойно отразил шайбу щитком.
УРАЛЬСКИЕ ГОНКИ
Если в первом периоде удалений было больше, чем опасных моментов, то после перерыва соперники чаще атаковали, чем фолили. Разбудил игру Попов — форвард «Автомобилиста» просочился через оборону СКА прямо по центру, а Шестеркин от неожиданности не справился с достаточно простым броском. Не прошло и минуты, а уральцы убежали уже на два гола — Чесалин классно разыграл комбинацию с Голышевым.
Рассвирепевшие армейцы бросились отыгрываться и периодически в равных составах действовали так, будто у них большинство. После одного из таких затяжных розыгрышей Коварж дрогнул — точку в классной атаке поставил Плотников.
Казалось, до второго перерыва «Автомобилист» преимущество не удержит, но у Голышева было другое мнение на этот счет — лидер екатеринбургского клуба убежал по центру и со второй попытки переиграл Шестеркина.
Эту безумную гонку завершил Гусев — он ухитрился прошить Коваржа с острого угла и позволил петербуржца уйти на перерыв с минимальным оставанием.
ОГНЕННЫЙ ТАНДЕМ
В понедельник СКА уничтожил «Металлург» за счет ударного третьего периода.
Армейцев снова едва не спас Гусев — второй гол в ворота уральцев позволил армейцу возглавить гонку бомбардиров и вернул гостей в игру. За оставшееся время гости успели поиграть без вратаря, загрузили работой Коваржа, но на четвертую шайбу времени не хватило. Так СКА потерпел второе выездное поражение в этот сезоне.
|Автомобилист
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4:3
(0:0, 3:2, 1:1)
|СКА
|Владимир Крикунов
|Олег Знарок
|Якуб Коварж
|Игорь Шестеркин 58:37
|1-й период
|01:46
|06:46
|Николай Тимашов
|09:56
|Алексей Симаков
|12:46
|Павел Дацюк
|14:02
|14:42
|Илья Ковальчук
|17:43
|2-й период
|22:52
|Виталий Попов (А. Симаков, Д. Кинг)
|23:36
|Евгений Чесалин (А. Голышев)
|Сергей Плотников (И. Ковальчук)
|28:40
|28:49
|Алексей Симаков
|35:58
|Анатолий Голышев (Е. Чесалин)
|Никита Гусев
|39:47
|3-й период
|40:46
|Якуб Коварж
|Сергей Широков
|47:04
|Виктор Тихонов
|52:52
|54:23
|Евгений Чесалин (А. Голышев, Ф. Паре)
|Никита Гусев (Д. Хафизуллин, В. Шипачев)
|55:06
|55:34
|Артем Гареев
|12
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)