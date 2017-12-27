«Югра» по буллитам одолела «Нефтехимик» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в среду в Ханты-Мансийске, закончилась со счетом 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда.

В составе победителей шайбы забросили Александр Угольников (26), Павел Варфоломеев (29), Вели-Матти Савинайнен (60), решающий буллит в активе Войтеха Полака. У нижнекамцев отличились Эмиль Галимов (20), Богдан Якимов (29) и Александр Авцин (31).