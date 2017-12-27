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27 декабря, источник: Р-Спорт

«Югра» по буллитам одолела «Нефтехимик» в матче КХЛ

Хоккеисты ханты-мансийской «Югры» в серии буллитов обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в среду в Ханты-Мансийске, закончилась со счетом 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда.

В составе победителей шайбы забросили Александр Угольников (26), Павел Варфоломеев (29), Вели-Матти Савинайнен (60), решающий буллит в активе Войтеха Полака. У нижнекамцев отличились Эмиль Галимов (20), Богдан Якимов (29) и Александр Авцин (31).

«Югра», занимающая последнее место в Восточной конференции КХЛ, одержала четыре победы в последних пяти матчах чемпионата.

Югра 4:3 Б
(0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Нефтехимик
27.12.2017, 17:00 Зрители: 1690 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Главные тренеры
Анатолий Емелин Андрей Назаров
Вратари
Илья Проскуряков 58:31 (И. Проскуряков 59:35) Илья Ежов
1-й период
01:04 Александр Угольников
Марат Хайруллин 02:27
13:54 Тобиас Виклунд
Эмиль Галимов (О. Пиганович) 19:41
2-й период
Дмитрий Огурцов 24:49
25:24 Александр Угольников (П. Варфоломеев, М. Пестушко)
Богдан Якимов (И. Шиксатдаров, А. Авцин) 28:11
28:34 Павел Варфоломеев (А. Угольников, М. Пестушко)
Александр Авцин (Д. Шарипзянов) 30:36
Деннис Эверберг 31:03
Олег Пиганович 36:53
39:38 Олег Погоришный
3-й период
Александр Авцин 50:08
Андрей Сергеев 53:02
Дмитрий Огурцов 59:00
59:35 Вели-Матти Савинайнен (П. Варфоломеев, М. Пестушко)
Серия буллитов - победный бросок
В. Полак
Статистика
6 Штрафное время 14
7 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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