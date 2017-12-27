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«Югра» по буллитам одолела «Нефтехимик» в матче КХЛ
Хоккеисты
Хоккеисты
Игра, прошедшая в среду в
В составе победителей шайбы забросили Александр Угольников (26), Павел Варфоломеев (29),
«Югра», занимающая последнее место в Восточной конференции КХЛ, одержала четыре победы в последних пяти матчах чемпионата.
|Югра
|
4:3 Б
(0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0)
|Нефтехимик
|Анатолий Емелин
|Андрей Назаров
|Илья Проскуряков 58:31 (И. Проскуряков 59:35)
|Илья Ежов
|1-й период
|01:04
|Александр Угольников
|Марат Хайруллин
|02:27
|13:54
|Тобиас Виклунд
|Эмиль Галимов (О. Пиганович)
|19:41
|2-й период
|Дмитрий Огурцов
|24:49
|25:24
|Александр Угольников (П. Варфоломеев, М. Пестушко)
|Богдан Якимов (И. Шиксатдаров, А. Авцин)
|28:11
|28:34
|Павел Варфоломеев (А. Угольников, М. Пестушко)
|Александр Авцин (Д. Шарипзянов)
|30:36
|Деннис Эверберг
|31:03
|Олег Пиганович
|36:53
|39:38
|Олег Погоришный
|3-й период
|Александр Авцин
|50:08
|Андрей Сергеев
|53:02
|Дмитрий Огурцов
|59:00
|59:35
|Вели-Матти Савинайнен (П. Варфоломеев, М. Пестушко)
|В. Полак
|6
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)