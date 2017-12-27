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27 декабря, источник: Vesti.kz

Корешков прокомментировал удаление Карлссона и рассказал о первой игре Рыспаева за «Барыс»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом» рассказал, где команда будет искать усиление в игре и какую роль он отводит Дамиру Рыспаеву, передает корреспондент Vesti.kz.

Но начал он с разбора матча с лидером Восточной конференции из Казани.

— Старались, сражались, как могли. Команды находятся на разных полюсах, к сожалению. Сегодня две шайбы забили, но их нужно забивать в начале матча. К сожалению, в начале матча мы допускаем глупые ошибки. Соперник очень сильный и мастеровитый. Нас наказывает. Потом тяжело их догонять. Но, тем не менее, руки никто не опускает. Сражаемся и пробиваемся в плей-офф.

— Евгений Геннадьевич, прокомментируете эпизод с удалением Хенрика Карлссона. И после прошлого матча Вы раскритиковали игру легионеров. Сегодня они играли лучше? Почему команда не искала усиление, как это делали конкуренты?

— Усиление… Вопрос, наверное, не ко мне. Усилением занимается менеджмент клуба. Это раз. По вопросу с Карлссонном… Уже нервы сдают. Поражения дают о себе знать. Видимо… Что касается критики легионеров, это справедливо. Как заметили, сегодня и Фрэттин уже не играл. Если канадец не помогает клубу, он не будет играть. Поэтому мы будем делать выводы. Сегодня мы в три звена играли. По сути, играли игроки чемпионата Казахстана. Парни старались и сопротивлялись, как могли. Мне не за что их упрекнуть. А с лидеров я всегда буду спрашивать. Тем более, с канадцев.

— Вопрос по Дамиру Рыспаеву, который должен появиться на льду. Когда мы его увидим и какая у него будет роль?

— Я скажу больше. Он уже в команде и уже тренируется. Была мысль сегодня, но дали маленечко подготовиться физически. На матч с «Сочи» он точно выходит.

Напомним, «Барыс» на своей арене проиграл «Ак Барсу» со счетом 2:5 и опустился на десятое место Восточной конференции КХЛ.

Ранее КХЛ снял бессрочную дисквалификацию с защитника Дамира Рыспаева, а сам игрок подписал контракт с «Барысом».

Барыс 2:5
(0:2, 1:2, 1:1)
Ак Барс
27.12.2017, 16:30 Зрители: 5398 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Сергей Кудрявцев 20:00 (Х. Карлссон 20:00-44:13, С. Кудрявцев 44:13) Александр Шарыченков
1-й период
Антон Ландер (Д. Зарипов, С. Галиев) 09:00
Никита Язьков (А. Лукоянов, А. Ландер) 11:33
19:29 Линден Вей
2-й период
21:52
Роман Манухов 24:11
Роб Клинкхаммер б 29:33
31:37 Александр Липин
Станислав Галиев (А. Ландер, Д. Зарипов) 32:28
34:51 Линден Вей (М. Семенов, К. Даллмэн)
38:08 Кирилл Полохов
Станислав Галиев 39:05
3-й период
Антон Ландер (С. Галиев) 41:38
44:13 Хенрик Карлссон
Никита Лямкин 46:09
Андрей Марков 47:33
Джастин Азеведо 55:29
59:04 Джеймс Райт
Статистика
26 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
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