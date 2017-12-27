Корешков прокомментировал удаление Карлссона и рассказал о первой игре Рыспаева за «Барыс»

Но начал он с разбора матча с лидером Восточной конференции из Казани.

— Старались, сражались, как могли. Команды находятся на разных полюсах, к сожалению. Сегодня две шайбы забили, но их нужно забивать в начале матча. К сожалению, в начале матча мы допускаем глупые ошибки. Соперник очень сильный и мастеровитый. Нас наказывает. Потом тяжело их догонять. Но, тем не менее, руки никто не опускает. Сражаемся и пробиваемся в плей-офф.

— Евгений Геннадьевич, прокомментируете эпизод с удалением Хенрика Карлссона. И после прошлого матча Вы раскритиковали игру легионеров. Сегодня они играли лучше? Почему команда не искала усиление, как это делали конкуренты?

— Усиление… Вопрос, наверное, не ко мне. Усилением занимается менеджмент клуба. Это раз. По вопросу с Карлссонном… Уже нервы сдают. Поражения дают о себе знать. Видимо… Что касается критики легионеров, это справедливо. Как заметили, сегодня и Фрэттин уже не играл. Если канадец не помогает клубу, он не будет играть. Поэтому мы будем делать выводы. Сегодня мы в три звена играли. По сути, играли игроки чемпионата Казахстана. Парни старались и сопротивлялись, как могли. Мне не за что их упрекнуть. А с лидеров я всегда буду спрашивать. Тем более, с канадцев.

— Вопрос по Дамиру Рыспаеву, который должен появиться на льду. Когда мы его увидим и какая у него будет роль?

— Я скажу больше. Он уже в команде и уже тренируется. Была мысль сегодня, но дали маленечко подготовиться физически. На матч с «Сочи» он точно выходит.

Напомним, «Барыс» на своей арене проиграл «Ак Барсу» со счетом 2:5 и опустился на десятое место Восточной конференции КХЛ.