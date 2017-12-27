Корешков прокомментировал удаление Карлссона и рассказал о первой игре Рыспаева за «Барыс»
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков на
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков на
Но начал он с разбора матча с лидером Восточной конференции из Казани.
— Старались, сражались, как могли. Команды находятся на разных полюсах, к сожалению. Сегодня две шайбы забили, но их нужно забивать в начале матча. К сожалению, в начале матча мы допускаем глупые ошибки. Соперник очень сильный и мастеровитый. Нас наказывает. Потом тяжело их догонять. Но, тем не менее, руки никто не опускает. Сражаемся и пробиваемся в
— Евгений Геннадьевич, прокомментируете эпизод с удалением Хенрика Карлссона. И после прошлого матча Вы раскритиковали игру легионеров. Сегодня они играли лучше? Почему команда не искала усиление, как это делали конкуренты?
— Усиление… Вопрос, наверное, не ко мне. Усилением занимается менеджмент клуба. Это раз. По вопросу с Карлссонном… Уже нервы сдают. Поражения дают о себе знать. Видимо… Что касается критики легионеров, это справедливо. Как заметили, сегодня и Фрэттин уже не играл. Если канадец не помогает клубу, он не будет играть. Поэтому мы будем делать выводы. Сегодня мы в три звена играли. По сути, играли игроки чемпионата Казахстана. Парни старались и сопротивлялись, как могли. Мне не за что их упрекнуть. А с лидеров я всегда буду спрашивать. Тем более, с канадцев.
— Вопрос по Дамиру Рыспаеву, который должен появиться на льду. Когда мы его увидим и какая у него будет роль?
— Я скажу больше. Он уже в команде и уже тренируется. Была мысль сегодня, но дали маленечко подготовиться физически. На матч с «Сочи» он точно выходит.
Напомним, «Барыс» на своей арене проиграл «Ак Барсу» со счетом 2:5 и опустился на десятое место Восточной конференции КХЛ.
Ранее КХЛ снял бессрочную дисквалификацию с защитника Дамира Рыспаева, а сам игрок подписал контракт с «Барысом».
|Евгений Корешков
|Зинэтула Билялетдинов
|Сергей Кудрявцев 20:00 (Х. Карлссон 20:00-44:13, С. Кудрявцев 44:13)
|Александр Шарыченков
|1-й период
|Антон Ландер (Д. Зарипов, С. Галиев)
|09:00
|Никита Язьков (А. Лукоянов, А. Ландер)
|11:33
|19:29
|Линден Вей
|2-й период
|21:52
|Роман Манухов
|24:11
|Роб Клинкхаммер
|б
|29:33
|31:37
|Александр Липин
|Станислав Галиев (А. Ландер, Д. Зарипов)
|32:28
|34:51
|Линден Вей (М. Семенов, К. Даллмэн)
|38:08
|Кирилл Полохов
|Станислав Галиев
|39:05
|3-й период
|Антон Ландер (С. Галиев)
|41:38
|44:13
|Хенрик Карлссон
|Никита Лямкин
|46:09
|Андрей Марков
|47:33
|Джастин Азеведо
|55:29
|59:04
|Джеймс Райт
|26
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)