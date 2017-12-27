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27 декабря, источник: Р-Спорт

СКА уступил «Автомобилисту» и проиграл третий из пяти последних матчей КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» продлил победную серию в КХЛ до трех матчей, взяв верх над санкт-петербургским СКА.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Евгений Чесалин (24-я и 55-я минуты), проведший сотый матч в КХЛ, по разу отличились Виталий Попов (23) и Анатолий Голышев (36). У гостей шайбы забросили Сергей Плотников (29) и Никита Гусев (40, 56).

СКА, потерпевший третье поражение в пяти последних играх, 29 декабря сыграет в Минске с «Динамо», «Автомобилист» в этот же день примет московское «Динамо».

Автомобилист 4:3
(0:0, 3:2, 1:1)
СКА
27.12.2017, 17:00 Зрители: 5570 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Олег Знарок
Вратари
Якуб Коварж Игорь Шестеркин 58:37
1-й период
01:46
06:46 Николай Тимашов
09:56 Алексей Симаков
12:46
Павел Дацюк 14:02
14:42
Илья Ковальчук 17:43
2-й период
22:52 Виталий Попов (А. Симаков, Д. Кинг)
23:36 Евгений Чесалин (А. Голышев)
Сергей Плотников (И. Ковальчук) 28:40
28:49 Алексей Симаков
35:58 Анатолий Голышев (Е. Чесалин)
Никита Гусев 39:47
3-й период
40:46 Якуб Коварж
Сергей Широков 47:04
Виктор Тихонов 52:52
54:23 Евгений Чесалин (А. Голышев, Ф. Паре)
Никита Гусев (Д. Хафизуллин, В. Шипачев) 55:06
55:34 Артем Гареев
Статистика
12 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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