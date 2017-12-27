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СКА уступил «Автомобилисту» и проиграл третий из пяти последних матчей КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» продлил победную серию в КХЛ до трех матчей, взяв верх над
Екатеринбургский «Автомобилист» продлил победную серию в КХЛ до трех матчей, взяв верх над
Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Евгений Чесалин (24-я и 55-я минуты), проведший сотый матч в КХЛ, по разу отличились Виталий Попов (23) и Анатолий Голышев (36). У гостей шайбы забросили Сергей Плотников (29) и Никита Гусев (40, 56).
СКА, потерпевший третье поражение в пяти последних играх, 29 декабря сыграет в Минске с «Динамо», «Автомобилист» в этот же день примет московское «Динамо».
|Автомобилист
|
4:3
(0:0, 3:2, 1:1)
|СКА
|Владимир Крикунов
|Олег Знарок
|Якуб Коварж
|Игорь Шестеркин 58:37
|1-й период
|01:46
|06:46
|Николай Тимашов
|09:56
|Алексей Симаков
|12:46
|Павел Дацюк
|14:02
|14:42
|Илья Ковальчук
|17:43
|2-й период
|22:52
|Виталий Попов (А. Симаков, Д. Кинг)
|23:36
|Евгений Чесалин (А. Голышев)
|Сергей Плотников (И. Ковальчук)
|28:40
|28:49
|Алексей Симаков
|35:58
|Анатолий Голышев (Е. Чесалин)
|Никита Гусев
|39:47
|3-й период
|40:46
|Якуб Коварж
|Сергей Широков
|47:04
|Виктор Тихонов
|52:52
|54:23
|Евгений Чесалин (А. Голышев, Ф. Паре)
|Никита Гусев (Д. Хафизуллин, В. Шипачев)
|55:06
|55:34
|Артем Гареев
|12
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)