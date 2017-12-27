СКА уступил «Автомобилисту» и проиграл третий из пяти последних матчей КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Евгений Чесалин (24-я и 55-я минуты), проведший сотый матч в КХЛ, по разу отличились Виталий Попов (23) и Анатолий Голышев (36). У гостей шайбы забросили Сергей Плотников (29) и Никита Гусев (40, 56).