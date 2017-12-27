«Трактор» вырвал победу у «Локомотива»

Источник: РИА "Новости"

У челябинской команды отличились Игорь Полыгалов, Рихард Гюнге, Артем Пеньковский. В составе ярославского клуба точные броски на счету Александра Полунина и Якуба Накладала.

После этой игры «Трактор» набрал 71 очко и занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 81 баллом расположился на четвертом месте на «Западе».