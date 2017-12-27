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«Трактор» вырвал победу у «Локомотива»
Хоккеисты «Трактора» на своем льду переиграли «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
Хоккеисты «Трактора» на своем льду переиграли «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
У челябинской команды отличились Игорь Полыгалов, Рихард Гюнге, Артем Пеньковский. В составе ярославского клуба точные броски на счету Александра Полунина и Якуба Накладала.
После этой игры «Трактор» набрал 71 очко и занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 81 баллом расположился на четвертом месте на «Западе».
В следующем матче «Трактор» дома примет московское «Динамо». «Локомотив» в гостях встретится с «Автомобилистом».
|Анвар Гатиятулин
|Дмитрий Квартальнов
|Павел Францоуз
|Александр Судницин 59:03
|1-й период
|Александр Полунин (Е. Коршков, П. Красковский)
|01:06
|06:21
|Алексей Кручинин
|09:13
|Игорь Полыгалов (Л. Виделль, Р. Гюнге)
|2-й период
|Якуб Накладал (Б. Козун, П. Контиола)
|21:33
|Стаффан Кронвалль
|24:23
|Егор Фатеев
|30:23
|30:39
|Рихард Гюнге (Н. Бэйлен, П. Щехура)
|39:13
|Ник Бэйлен
|Егор Фатеев
|39:13
|3-й период
|52:41
|Артем Пеньковский (Ю. Петров, А. Черников)
|4
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)