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27 декабря, источник: Советский спорт

«Трактор» вырвал победу у «Локомотива»

Хоккеисты «Трактора» на своем льду переиграли «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Источник: РИА "Новости"

У челябинской команды отличились Игорь Полыгалов, Рихард Гюнге, Артем Пеньковский. В составе ярославского клуба точные броски на счету Александра Полунина и Якуба Накладала.

После этой игры «Трактор» набрал 71 очко и занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 81 баллом расположился на четвертом месте на «Западе».

В следующем матче «Трактор» дома примет московское «Динамо». «Локомотив» в гостях встретится с «Автомобилистом».

Трактор 3:2
(1:1, 1:1, 1:0)
Локомотив
27.12.2017, 17:00 Зрители: 7500 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Павел Францоуз Александр Судницин 59:03
1-й период
Александр Полунин (Е. Коршков, П. Красковский) 01:06
06:21 Алексей Кручинин
09:13 Игорь Полыгалов (Л. Виделль, Р. Гюнге)
2-й период
Якуб Накладал (Б. Козун, П. Контиола) 21:33
Стаффан Кронвалль 24:23
Егор Фатеев 30:23
30:39 Рихард Гюнге (Н. Бэйлен, П. Щехура)
39:13 Ник Бэйлен
Егор Фатеев 39:13
3-й период
52:41 Артем Пеньковский (Ю. Петров, А. Черников)
Статистика
4 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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