Хет-трик Эллисона помог «Металлургу» уверенно обыграть московское «Динамо»

В составе победителей хет-триком отличился нападающий Мэтт Эллисон (3-я минута, 6, 28). Ещё по шайбе забросили Сергей Терещенко (27) и Андрей Чибисов (39). В составе москвичей единственная шайба на счету Дмитрий Марковина (32). После четырёх пропущенных шайб Александр Ерёменко заменил Ивана Бочарова в воротах «Динамо».