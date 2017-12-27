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Хет-трик Эллисона помог «Металлургу» уверенно обыграть московское «Динамо»
Магнитогорский «Металлург» не оставил шансов московскому «Динамо» в матче регулярного сезона КХЛ.
Магнитогорский «Металлург» не оставил шансов московскому «Динамо» в матче регулярного сезона КХЛ.
Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Металлурга».
В составе победителей
|Металлург Мг
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5:1
(2:0, 3:1, 0:0)
|ХК Динамо
|Виктор Козлов
|Владимир Воробьев
|Илья Самсонов
|Иван Бочаров 27:35 (А. Еременко 27:35)
|1-й период
|02:51
|Мэтт Эллисон (В. Вольски, Н. Пивцакин)
|05:57
|Мэтт Эллисон (Д. Денисов, Н. Пивцакин)
|Владислав Ефремов
|16:30
|2-й период
|Александр Петунин
|25:50
|26:53
|Сергей Терещенко (Д. Кокарев, Н. Пивцакин)
|27:35
|Мэтт Эллисон (С. Мозякин, К. Ли)
|Дмитрий Марковин (А. Петунин, И. Игнатушкин)
|31:59
|38:44
|Андрей Чибисов (Д. Кокарев)
|3-й период
|45:18
|Денис Денисов
|Мартиньш Карсумс
|47:47
|Алексей Сопин
|56:33
|Дастин Бойд
|58:45
|58:52
|Игорь Швырев
|Дмитрий Вишневский
|58:52
|Дмитрий Вишневский
|58:52
|4
|Штрафное время
|22
|5
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)