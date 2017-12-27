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27 декабря, источник: Чемпионат.com

Хет-трик Эллисона помог «Металлургу» уверенно обыграть московское «Динамо»

Магнитогорский «Металлург» не оставил шансов московскому «Динамо» в матче регулярного сезона КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Металлурга».

В составе победителей хет-триком отличился нападающий Мэтт Эллисон (3-я минута, 6, 28). Ещё по шайбе забросили Сергей Терещенко (27) и Андрей Чибисов (39). В составе москвичей единственная шайба на счету Дмитрий Марковина (32). После четырёх пропущенных шайб Александр Ерёменко заменил Ивана Бочарова в воротах «Динамо».

Металлург Мг 5:1
(2:0, 3:1, 0:0)
ХК Динамо
27.12.2017, 17:00 Зрители: 7150 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Главные тренеры
Виктор Козлов Владимир Воробьев
Вратари
Илья Самсонов Иван Бочаров 27:35 (А. Еременко 27:35)
1-й период
02:51 Мэтт Эллисон (В. Вольски, Н. Пивцакин)
05:57 Мэтт Эллисон (Д. Денисов, Н. Пивцакин)
Владислав Ефремов 16:30
2-й период
Александр Петунин 25:50
26:53 Сергей Терещенко (Д. Кокарев, Н. Пивцакин)
27:35 Мэтт Эллисон (С. Мозякин, К. Ли)
Дмитрий Марковин (А. Петунин, И. Игнатушкин) 31:59
38:44 Андрей Чибисов (Д. Кокарев)
3-й период
45:18 Денис Денисов
Мартиньш Карсумс 47:47
Алексей Сопин 56:33
Дастин Бойд 58:45
58:52 Игорь Швырев
Дмитрий Вишневский 58:52
Дмитрий Вишневский 58:52
Статистика
4 Штрафное время 22
5 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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