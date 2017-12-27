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27 декабря, источник: Sports.kz

«Барыс» крупно проиграл лидеру Восточной конференции в матче с удалением вратаря

Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома уступил казанскому «Ак Барсу» — 2:5.

«Барыс» начал встречу активнее, но ближе к середине периода гости перехватили инициативу. Дальним щелчком шайбу забросил Косов, но после видеопросмотра гол был отменён. Однако чуть позже казанцы забросили по правилам — отличился Ландер. Ещё через несколько минут Язьков увеличил преимущество «Ак Барса». Под конец периода «Барыс» остался в меньшинстве. В перерыве тренерский штаб пошёл на смену вратаря.

А на старте второй двадцатиминутки хозяева заиграли активнее. Даже в меньшинстве Павел Акользин дважды убежал от защитников, но переиграть Шарыченкова не сумел. Затем уже «Барыс» дважды играл в большинстве, но «Ак Барс» отлично отработал в обороне. В середине периода гости получили право на штрафной бросок, который реализовал Роб Клинкхаммер — 0:3. Затем команды обменялись голами в течении двух с половиной минут — у «Барыса» забросил Вей, за «Ак Барс» отличился Галиев. В третьем периоде «Барыс» имел много возможностей забить, в том числе, играя в формате «5 на 3», но лишь Джеймс Райт сумел реализовать свой шанс на последней минуте встречи.

Барыс 2:5
(0:2, 1:2, 1:1)
Ак Барс
27.12.2017, 16:30 Зрители: 5398 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Сергей Кудрявцев 20:00 (Х. Карлссон 20:00-44:13, С. Кудрявцев 44:13) Александр Шарыченков
1-й период
Антон Ландер (Д. Зарипов, С. Галиев) 09:00
Никита Язьков (А. Лукоянов, А. Ландер) 11:33
19:29 Линден Вей
2-й период
21:52
Роман Манухов 24:11
Роб Клинкхаммер б 29:33
31:37 Александр Липин
Станислав Галиев (А. Ландер, Д. Зарипов) 32:28
34:51 Линден Вей (М. Семенов, К. Даллмэн)
38:08 Кирилл Полохов
Станислав Галиев 39:05
3-й период
Антон Ландер (С. Галиев) 41:38
44:13 Хенрик Карлссон
Никита Лямкин 46:09
Андрей Марков 47:33
Джастин Азеведо 55:29
59:04 Джеймс Райт
Статистика
26 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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