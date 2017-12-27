«Барыс» крупно проиграл лидеру Восточной конференции в матче с удалением вратаря
Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома уступил казанскому «Ак Барсу» — 2:5.
Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома уступил казанскому «Ак Барсу» — 2:5.
«Барыс» начал встречу активнее, но ближе к середине периода гости перехватили инициативу. Дальним щелчком шайбу забросил Косов, но после видеопросмотра гол был отменён. Однако чуть позже казанцы забросили по правилам — отличился Ландер. Ещё через несколько минут Язьков увеличил преимущество «Ак Барса». Под конец периода «Барыс» остался в меньшинстве. В перерыве тренерский штаб пошёл на смену вратаря.
А на старте второй двадцатиминутки хозяева заиграли активнее. Даже в меньшинстве Павел Акользин дважды убежал от защитников, но переиграть Шарыченкова не сумел. Затем уже «Барыс» дважды играл в большинстве, но «Ак Барс» отлично отработал в обороне. В середине периода гости получили право на штрафной бросок, который реализовал Роб Клинкхаммер — 0:3. Затем команды обменялись голами в течении двух с половиной минут — у «Барыса» забросил Вей, за «Ак Барс» отличился Галиев. В третьем периоде «Барыс» имел много возможностей забить, в том числе, играя в формате «5 на 3», но лишь Джеймс Райт сумел реализовать свой шанс на последней минуте встречи.
|Евгений Корешков
|Зинэтула Билялетдинов
|Сергей Кудрявцев 20:00 (Х. Карлссон 20:00-44:13, С. Кудрявцев 44:13)
|Александр Шарыченков
|1-й период
|Антон Ландер (Д. Зарипов, С. Галиев)
|09:00
|Никита Язьков (А. Лукоянов, А. Ландер)
|11:33
|19:29
|Линден Вей
|2-й период
|21:52
|Роман Манухов
|24:11
|Роб Клинкхаммер
|б
|29:33
|31:37
|Александр Липин
|Станислав Галиев (А. Ландер, Д. Зарипов)
|32:28
|34:51
|Линден Вей (М. Семенов, К. Даллмэн)
|38:08
|Кирилл Полохов
|Станислав Галиев
|39:05
|3-й период
|Антон Ландер (С. Галиев)
|41:38
|44:13
|Хенрик Карлссон
|Никита Лямкин
|46:09
|Андрей Марков
|47:33
|Джастин Азеведо
|55:29
|59:04
|Джеймс Райт
|26
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)