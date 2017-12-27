«Барыс» крупно проиграл лидеру Восточной конференции в матче с удалением вратаря

«Барыс» начал встречу активнее, но ближе к середине периода гости перехватили инициативу. Дальним щелчком шайбу забросил Косов, но после видеопросмотра гол был отменён. Однако чуть позже казанцы забросили по правилам — отличился Ландер. Ещё через несколько минут Язьков увеличил преимущество «Ак Барса». Под конец периода «Барыс» остался в меньшинстве. В перерыве тренерский штаб пошёл на смену вратаря.

А на старте второй двадцатиминутки хозяева заиграли активнее. Даже в меньшинстве Павел Акользин дважды убежал от защитников, но переиграть Шарыченкова не сумел. Затем уже «Барыс» дважды играл в большинстве, но «Ак Барс» отлично отработал в обороне. В середине периода гости получили право на штрафной бросок, который реализовал Роб Клинкхаммер — 0:3. Затем команды обменялись голами в течении двух с половиной минут — у «Барыса» забросил Вей, за «Ак Барс» отличился Галиев. В третьем периоде «Барыс» имел много возможностей забить, в том числе, играя в формате «5 на 3», но лишь Джеймс Райт сумел реализовать свой шанс на последней минуте встречи.



