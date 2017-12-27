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«Салават Юлаев» одержал волевую победу в гостях над «Авангардом»
Хоккеисты «Авангарда» на своем льду уступили «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.
Хоккеисты «Авангарда» на своем льду уступили «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.
Заброшенной шайбой у омской команды отличился Чад Ро. В составе уфимского клуба точные броски на свой счет записали Энвер Лисин и Антон Бурдасов.
После этой игры «Авангард» с 73 очками занимает вторую строчку в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 70 баллами находится на шестом месте.
В следующей игре «Авангард» дома встретится с «Нефтехимиком». «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Югрой».
|Авангард
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1:2
(1:0, 0:1, 0:1)
|Салават Юлаев
|Андрей Скабелка
|Эркка Вестерлунд
|Доминик Фурх 59:21
|Андрей Кареев
|1-й период
|04:59
|Максим Березин
|04:59
|Максим Березин
|Йоонас Кемппайнен
|12:12
|13:39
|Чад Рау (Д. Кугрышев)
|Григорий Панин
|14:40
|2-й период
|Максим Гончаров
|22:19
|30:31
|Виталий Меньшиков
|Энвер Лисин
|33:24
|3-й период
|54:15
|Евгений Медведев
|55:11
|Кирилл Семенов
|Антон Бурдасов (Ф. Ларсен, Л. Умарк)
|55:39
|Захар Арзамасцев
|56:16
|18
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)