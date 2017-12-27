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27 декабря, источник: Советский спорт

«Салават Юлаев» одержал волевую победу в гостях над «Авангардом»

Хоккеисты «Авангарда» на своем льду уступили «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

Источник: РИА "Новости"

Заброшенной шайбой у омской команды отличился Чад Ро. В составе уфимского клуба точные броски на свой счет записали Энвер Лисин и Антон Бурдасов.

После этой игры «Авангард» с 73 очками занимает вторую строчку в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 70 баллами находится на шестом месте.

В следующей игре «Авангард» дома встретится с «Нефтехимиком». «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Югрой».

Авангард 1:2
(1:0, 0:1, 0:1)
Салават Юлаев
27.12.2017, 16:00 Зрители: 7310 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Эркка Вестерлунд
Вратари
Доминик Фурх 59:21 Андрей Кареев
1-й период
04:59 Максим Березин
04:59 Максим Березин
Йоонас Кемппайнен 12:12
13:39 Чад Рау (Д. Кугрышев)
Григорий Панин 14:40
2-й период
Максим Гончаров 22:19
30:31 Виталий Меньшиков
Энвер Лисин 33:24
3-й период
54:15 Евгений Медведев
55:11 Кирилл Семенов
Антон Бурдасов (Ф. Ларсен, Л. Умарк) 55:39
Захар Арзамасцев 56:16
Статистика
18 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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