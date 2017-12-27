«Салават Юлаев» одержал волевую победу в гостях над «Авангардом»

Источник: РИА "Новости"

Заброшенной шайбой у омской команды отличился Чад Ро. В составе уфимского клуба точные броски на свой счет записали Энвер Лисин и Антон Бурдасов.

После этой игры «Авангард» с 73 очками занимает вторую строчку в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 70 баллами находится на шестом месте.