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Гол Конькова помог «Сибири» обыграть ХК «Сочи»
«Сибирь» нанесла поражение ХК «Сочи» в матче регулярного сезона КХЛ.
«Сибирь» нанесла поражение ХК «Сочи» в матче регулярного сезона КХЛ.
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу новосибирского клуба.
В составе победителей отличились Александр Бергстрём (13-я минута), Рок Тичар (36), Вячеслав Основин (45) и Сергей Коньков (50). В составе ХК «Сочи» по голу в свой актив записали Сергей Шмелёв (4), Кейси Уэллман (24) и Алексей Цветков (48). Словенский форвард «Сибири» Тичар забросил первую шайбу в сезоне в 27-м матче.
«Леопарды» потерпели второе поражение подряд, в свою очередь «Сибирь» одержала вторую победу подряд.
|Владимир Юрзинов
|Сергей Зубов
|Алексей Красиков 12:32 (А. Красиков 12:34)
|Дмитрий Шикин 58:06
|1-й период
|Сергей Шмелев
|03:51
|12:34
|Александр Бергстрем (Н. Демидов, Кон. Алексеев)
|Вадим Хомицкий
|14:23
|2-й период
|23:07
|Глеб Зырянов
|Кейси Уэллман (Ю. Йокипакка, Д. Лугин)
|23:24
|Алексей Цветков
|29:38
|29:55
|Андрей Ермаков
|Эрик О`Делл
|29:55
|Адам Полашек
|29:55
|31:26
|Игорь Левицкий
|Эрик О`Делл
|31:55
|32:40
|Александр Макаров
|32:40
|Александр Макаров
|Дмитрий Лугин
|32:40
|35:17
|Рок Тичар (С. Санников)
|35:40
|Максим Игнатович
|Павел Падакин
|37:39
|3-й период
|42:33
|Артем Артемов
|44:55
|Вячеслав Основин (Н. Демидов)
|Алексей Цветков (В. Хомицкий, С. Шмелев)
|47:29
|49:25
|Сергей Коньков
|Эрик О`Делл
|51:02
|53:25
|Рок Тичар
|16
|Штрафное время
|32
|4
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)