Гол Конькова помог «Сибири» обыграть ХК «Сочи»

В составе победителей отличились Александр Бергстрём (13-я минута), Рок Тичар (36), Вячеслав Основин (45) и Сергей Коньков (50). В составе ХК «Сочи» по голу в свой актив записали Сергей Шмелёв (4), Кейси Уэллман (24) и Алексей Цветков (48). Словенский форвард «Сибири» Тичар забросил первую шайбу в сезоне в 27-м матче.