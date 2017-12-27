Гол Конькова помог «Сибири» обыграть ХК «Сочи»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ванессе Паради — 45: роли, за которые мы любим актрису
Специалист рассказал, сколько можно хранить остатки с праздничного стола
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Водитель автобуса объяснил причину ДТП на Славянском бульваре
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо НН0
ЦСКА1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:00
Швейцария U20
Белоруссия U20
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор3
Локомотив2
Хоккей. КХЛ
17:00
ЮграБ4
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг5
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист4
СКА3
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс2
Ак Барс5
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард1
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь4
Сочи3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Словакия U20
Канада U20
Хоккей. НХЛ
28.12
Бостон Брюинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
28.12
Питтсбург Пингвинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
28.12
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
28.12
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
28.12
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
28.12
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
28.12
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Все события
Белоснежка из «9 роты» изменилась до неузнаваемости - Starhit
СМИ: Зачем США тихо скупают российские истребители
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
«Милан» видит в тренере «Зенита» преемника Гаттузо
Трефилов продолжит руководить женской сборной России по гандболу
Армен Джигарханян сделал экс-супруге роскошный подарок
Ольга Бузова рассказала, с кем проведет новогоднюю ночь
Врачи просят не кормить собак шоколадом
Специалист рассказал, сколько можно хранить остатки с праздничного стола
Мать планировавшего взрыв в Петербурге полгода просила ФСБ помочь
Открывший стрельбу директор фабрики объяснился
Фоторепортажи
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
8«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
18:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Конькова помог «Сибири» обыграть ХК «Сочи»

«Сибирь» нанесла поражение ХК «Сочи» в матче регулярного сезона КХЛ.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу новосибирского клуба.

В составе победителей отличились Александр Бергстрём (13-я минута), Рок Тичар (36), Вячеслав Основин (45) и Сергей Коньков (50). В составе ХК «Сочи» по голу в свой актив записали Сергей Шмелёв (4), Кейси Уэллман (24) и Алексей Цветков (48). Словенский форвард «Сибири» Тичар забросил первую шайбу в сезоне в 27-м матче.

«Леопарды» потерпели второе поражение подряд, в свою очередь «Сибирь» одержала вторую победу подряд.

Сибирь 4:3
(1:1, 1:1, 2:1)
Сочи
27.12.2017, 15:30 Зрители: 5520 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Владимир Юрзинов Сергей Зубов
Вратари
Алексей Красиков 12:32 (А. Красиков 12:34) Дмитрий Шикин 58:06
1-й период
Сергей Шмелев 03:51
12:34 Александр Бергстрем (Н. Демидов, Кон. Алексеев)
Вадим Хомицкий 14:23
2-й период
23:07 Глеб Зырянов
Кейси Уэллман (Ю. Йокипакка, Д. Лугин) 23:24
Алексей Цветков 29:38
29:55 Андрей Ермаков
Эрик О`Делл 29:55
Адам Полашек 29:55
31:26 Игорь Левицкий
Эрик О`Делл 31:55
32:40 Александр Макаров
32:40 Александр Макаров
Дмитрий Лугин 32:40
35:17 Рок Тичар (С. Санников)
35:40 Максим Игнатович
Павел Падакин 37:39
3-й период
42:33 Артем Артемов
44:55 Вячеслав Основин (Н. Демидов)
Алексей Цветков (В. Хомицкий, С. Шмелев) 47:29
49:25 Сергей Коньков
Эрик О`Делл 51:02
53:25 Рок Тичар
Статистика
16 Штрафное время 32
4 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
«Милан» видит в тренере «Зенита» преемника Гаттузо
Трефилов продолжит руководить женской сборной России по гандболу
Хет-трик Эллисона помог «Металлургу» разгромить «Динамо»
СКА проиграл третий из пяти последних матчей КХЛ
Сборная свободных агентов-2018. Звезды в поисках работы
«Салават Юлаев» одержал волевую победу в гостях над «Авангардом»
Промес: Кокорин? Не слышал о таком
Новости
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Леди
Какие шубы выбирают Литвинова, Летучая и другие звезды Уж кто-кто, а российские девушки лучше всех знают толк в шубах. Собрали самые красивые зимние образы с мехами (натуральными и искусственными).
Дети
У женщины начались роды сразу после предложения возлюбленного Для Эрин и Джейкоба Киршей это Рождество стало вдвойне незабываемым.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь