Хоккеист Фёдор Беляков перешел из «Салавата Юлаева» в «Торпедо»

Отмечается, что защитник перешел в «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию.

В текущем сезоне 24-летний Беляков, помимо «Салавата Юлаева», выступал за новосибирскую «Сибирь». В общей сложности в текущем регулярном чемпионате КХЛ он провел 17 матчей, в которых отдал две результативные передачи.