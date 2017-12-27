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Хоккеист Фёдор Беляков перешел из «Салавата Юлаева» в «Торпедо»
МОСКВА, 27 дек —
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МОСКВА, 27 дек —
Отмечается, что защитник перешел в «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию.
В текущем сезоне 24-летний Беляков, помимо «Салавата Юлаева», выступал за новосибирскую «Сибирь». В общей сложности в текущем регулярном чемпионате КХЛ он провел 17 матчей, в которых отдал две результативные передачи.