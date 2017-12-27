Хоккеисты «Авангарда» Лемтюгов и Пьянов могут вернуться к плей-офф КХЛ

Плей-офф КХЛ сезона-2017/18 стартует в начале марта следующего года.

«Восстановление хоккеистов проходит в графике. Думаю, что всех ребят увидим в этом сезоне. [Юхан] Сундстрём может вернуться в ближайшее время, а Лемтюгов и Пьянов — ближе к плей-офф. Они усердно работают, поэтому у них есть шанс сыграть в этом сезоне», — сказал Шалаев.

31-летний Лемтюгов получил серьезную травму 10 октября в матче против «Барыса» — из-за столкновения у игрока произошел разрыв селезенки, позднее хоккеист был прооперирован. 26-летний Пьянов получил разрыв крестообразных связок в октябре на тренировке команды.

Лемтюгов подписал контракт с «Авангардом» в июле 2015 года. По итогам сезона-2016/17 он был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков. В мае 2017 года нападающий продлил соглашение до 2019 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя результативными передачами.