Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Нападающий Виктор Другов подписал контракт с «Адмиралом»
МОСКВА, 27 дек —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 27 дек —
В минувшем сезоне КХЛ 31-летний Другов выступал за новокузнецкий «Металлург» и подмосковный «Витязь». В 59 матчах он набрал 8 очков (4 шайбы + 4 передачи).
Также «Адмирал» подписал двусторонние контракты до конца сезона с форвардами Никитой Феоктистовым, Вадимом Перескоковым и голкипером Владиславом Булыгиным.