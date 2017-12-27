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13:53 (мск), источник: БЕЛТА

Силовой прием защитника минского «Динамо» вошел в топ-5 недели в КХЛ

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силовой прием защитника минского «Динамо» Владимира Денисова вошел в топ-5 игровой недели в КХЛ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

В выездном матче 19 декабря против питерского СКА капитан «зубров» провел успешный силовой прием против нападающего Ильи Ковальчука. Поединок в Санкт-Петербурге динамовцы выиграли в серии буллитов — 3:2. Оба клуба встретятся уже 29 декабря на льду «Минск-Арены». Хоккеисты СКА уже обеспечили себе участие в плей-офф в борьбе за Кубок Гагарина, тогда как «Динамо» ведет упорную борьбу за место в восьмерке сильнейших в турнирной таблице Западной конференции. Белорусская команда занимает десятое место и на девять очков отстает от занимающего восьмую позицию московского «Спартака».

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