Силовой прием защитника минского «Динамо» вошел в топ-5 недели в КХЛ
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силовой прием защитника минского «Динамо» Владимира Денисова вошел в топ-5 игровой недели в КХЛ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силовой прием защитника минского «Динамо» Владимира Денисова вошел в топ-5 игровой недели в КХЛ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
В выездном матче 19 декабря против питерского СКА капитан «зубров» провел успешный силовой прием против нападающего Ильи Ковальчука. Поединок в