Хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с нападающим Райаном Гарбаттом

Канадец стал игроком «Торпедо» в начале октября, ранее нападающий выступал в КХЛ за «Сочи». В текущем сезоне 32-летний хоккеист отыграл 9 матчей за «Торпедо» и 12 за «Сочи».

Помимо «Сочи» и «Торпедо» Гарбатт на протяжении карьеры выступал за «Даллас», «Чикаго» и «Анахайм» и в общей сложности провел в НХЛ 318 матчей (из них 13 — в плей-офф), в которых набрал 91 очко (43 шайбы + 48 передач).