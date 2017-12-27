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13:32 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с нападающим Райаном Гарбаттом

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» расторг контракт с нападающим Райаном Гарбаттом, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Канадец стал игроком «Торпедо» в начале октября, ранее нападающий выступал в КХЛ за «Сочи». В текущем сезоне 32-летний хоккеист отыграл 9 матчей за «Торпедо» и 12 за «Сочи».

Помимо «Сочи» и «Торпедо» Гарбатт на протяжении карьеры выступал за «Даллас», «Чикаго» и «Анахайм» и в общей сложности провел в НХЛ 318 матчей (из них 13 — в плей-офф), в которых набрал 91 очко (43 шайбы + 48 передач).

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