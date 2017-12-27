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10:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» против «Амура». С кем осталось сыграть конкурентам за место в плей-офф КХЛ

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги юбилейного десято сезона вышел на финишную прямую, и клубам осталось провести по 11−13 матчей. В претендентах на выход в плей-офф остается и казахстанский клуб «Барыс». Подробнее о календаре решающих игр подопечных Евгения Корешкова и их основных конкурентов — в материале корреспондента Vesti.kz.

К заключительной части «регулярки» «Барыс» подошел с 63 очками после 45 игр, и на три балла уступает «Амуру» из Хабаровска, который идет восьмым на «Востоке». Плюс, российская команда сыграла на два матча меньше. О некоторых причинах неудач казахстанского клуба мы писали чуть ранее.

Казахстанский клуб примерно одинаковое количество очков набирает дома и в гостях: на своем льду «Барыс» собрал 34 балла (в 22 играх), а на чужом — 29 (в 23 играх). «Амур» на порядок лучше играет на родной арене, где набрал 41 балл (в 22 играх). На гостевом льду ситуация похуже — 25 очков после 23 матчей.

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Из оставшихся 11 игр «Барыс» шесть сыграет в Астане, а другие пять — на выезде. «Амур» также сыграет шесть игр в Хабаровске и семь — на гостевой площадке. Таким образом, казахстанский клуб, можно сказать, получает небольшое преимущество, так как одинаково комфортно себя чувствует на любом льду.

Решающей встречей дуэли может стать поединок в Хабаровске: «Барыс» выиграл четыре матча из последних пяти игр на площадке «Амура». В очной дуэли «Барыса» и «Амура» в текущем сезоне хабаровчане выиграли в Астане со счетом 3:1. Ответная игра намечена на 9 января.

«Барыс» (11 игр).

27 декабря (дома)
— «Ак Барс» (1 место на «Востоке», 79 очков после 44 игр).

29 декабря (дома)
— «Сочи» (7 место на «Западе», 68 очков после 44 игр).

3 января (дома)
— «Югра» (14 место на «Востоке», 36 очков после 44 игр).

9 января (в гостях)
— «Амур» (8 место на «Востоке», 66 очков после 43 игр).

11 января (в гостях)
— «Адмирал» (12 место на «Востоке», 45 очков после 45 игр).

16 января (в гостях)
— «Лада» (13 место на «Востоке», 42 очка после 45 игр).

18 января (в гостях)
— «Автомобилист» (4 место на «Востоке», 77 очков после 43 игр).

21 января (дома)
— «Лада» (13 место на «Востоке», 42 очка после 45 игр).

23 января (дома)
— «Автомобилист» (4 место на «Востоке», 77 очков после 43 игр).

27 февраля (в гостях)
— «Куньлунь» (11 место на «Востоке», 50 очков после 43 игр).

1 марта (дома)
— «Авангард» (2 место на «Востоке», 73 очка после 43 игр).

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«Амур» (13 игр).

28 декабря (дома)
— «Спартак» (8 место на «Западе», 67 очков после 45 игр).

3 января (дома)
— «Сибирь» (10 место на «Востоке», 60 очков после 44 игр).

5 января (дома)
— «Авангард» (2 место на «Востоке», 73 очка после 43 игр).

7 января (дома)
— «Югра» (14 место на «Востоке», 36 очков после 44 игр).

9 января (дома)
— «Барыс» (9 место на Востоке, 63 очка после 45 игр).

16 января (в гостях)
— «Динамо-Минск» (10 место на «Западе», 58 очков после 45 игр).

18 января (в гостях)
— «Динамо» Рига (13 место на «Западе», 38 очков после 44 игр).

20 января (в гостях)
— СКА (1 место на «Западе», 114 очков после 44 игр).

22 января (в гостях)
— «Локомотив» (4 место на «Западе», 81 очко после 44 игр).

25 января (в гостях)
— «Куньлунь» (11 место на «Востоке», 50 очков после 43 игр).

27 января (в гостях)
— «Куньлунь» (11 место на «Востоке», 50 очков после 43 игр).

26 февраля (дома)
— «Адмирал» (12 место на «Востоке», 45 очков после 45 игр).

28 февраля (в гостях)
— «Адмирал» (12 место на «Востоке», 45 очков после 45 игр).

Напомним, сегодня, 27 декабря, «Барыс» на своем льду примет лидера Восточной конференции, казанский «Ак Барс». Начало матча — 19:30 по столичному времени. Букмекеры дают примерно равные шансы на успех каждой из сторон, а в составе команды Евгения Корешкова на льду может появиться Дамир Рыспаев.

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