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Защитник Тимур Фаткуллин стал игроком хоккейного клуба «Ак Барс»
МОСКВА, 27 дек —
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МОСКВА, 27 дек —
Фаткуллин перешел в «Ак Барс» из новокузнецкого «Металлурга» в июне, а спустя месяц в результате обмена оказался в нижегородском «Торпедо». В текущем сезоне 20-летний защитник провел за нижегородцев 24 матча и забросил одну шайбу.
Всего в КХЛ Фаткуллин провел 65 игр, в которых набрал 11 (6+5) очков.