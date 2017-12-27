Защитник Тимур Фаткуллин стал игроком хоккейного клуба «Ак Барс»

Фаткуллин перешел в «Ак Барс» из новокузнецкого «Металлурга» в июне, а спустя месяц в результате обмена оказался в нижегородском «Торпедо». В текущем сезоне 20-летний защитник провел за нижегородцев 24 матча и забросил одну шайбу.