«Барыс» объявил о возвращении Рыспаева перед матчем с лидером «Востока»

26 декабря стало известно, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сняла дисквалификацию с Рыспаева. Решение принял Дисциплинарный комитет КХЛ на основании заявления от профсоюза хоккеистов, допустив Рыспаева к участию в матчах под эгидой лиги.

Рыспаев заключил с «Барысом» контракт до конца сезона. Соглашение носит двусторонний характер.

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Ранее Рыспаев провел испытательный срок в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В составе родного «Торпедо» из Усть-Каменогорска он провел семь матчей и отметился заброшенной шайбой, заработав всего четыре минуты штрафа.

Напомним, КХЛ в августе прошлого года наложила на Рыспаева бессрочную дисквалификацию. В товарищеском матче «Барыса» с «Куньлунь Ред Стар» он начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных соперника.