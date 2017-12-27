«Барыс» объявил о возвращении Рыспаева перед матчем с лидером «Востока»
Астанинский «Барыс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с казахстанским защитником Дамиром Рыспаевым, передает корреспондент Vesti.kz.
Астанинский «Барыс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с казахстанским защитником Дамиром Рыспаевым, передает корреспондент Vesti.kz.
26 декабря стало известно, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сняла дисквалификацию с Рыспаева. Решение принял Дисциплинарный комитет КХЛ на основании заявления от профсоюза хоккеистов, допустив Рыспаева к участию в матчах под эгидой лиги.
Рыспаев заключил с «Барысом» контракт до конца сезона. Соглашение носит двусторонний характер.
Ранее Рыспаев провел испытательный срок в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В составе родного «Торпедо» из
Напомним, КХЛ в августе прошлого года наложила на Рыспаева бессрочную дисквалификацию. В товарищеском матче «Барыса» с «Куньлунь Ред Стар» он начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных соперника.
Свой следующий матч «Барыс» проведет дома 27 декабря против лидера Восточной конференции — казанского «Ак Барса».