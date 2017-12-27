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03:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Серия поражений приморского «Адмирала» продолжается

Приморский «Адмирал» потерпел четвертое поражение в домашних стенах, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Московский «Спартак» увез домой крупную победу — 2:6.

На «Спартак» приморцы вышли в три пятерки — все здоровые оказались в заявке. В первом периоде при равной игре чудо-гол удался Кольцову — 0:1. В середине второго периода Никонцев красивым броском из обводки в девятку реализовал большинство, удвоив преимущество гостей — 0:2. Через 12 секунд гол-близнец оформил Лещенко — 0:3.

Однако «моряки» не сдались и отыграли одну шайбу до перерыва благодаря рикошету и настойчивости Мищенко — 1:3. В начале третьего периода Хохлачёв красиво реализовал выход на один, восстановив статус-кво — 1:4. Через минуту Лаюнен хорошо попал от синей линии — 1:5.

«Адмирал» тоже быстро ответил: Гичибеков роскошным кистевым попал в угол — 2:5. После этого «моряки» пошли ва-банк, дважды снимали вратаря в большинстве, но пропустили в пустые ворота — 2:6.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Соперник снова оказался «Адмиралу» не по зубам.

Таисия Масина.

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