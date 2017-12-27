Серия поражений приморского «Адмирала» продолжается
Приморский «Адмирал» потерпел четвертое поражение в домашних стенах, об этом «Deita. ru» сообщили в
Приморский «Адмирал» потерпел четвертое поражение в домашних стенах, об этом «Deita. ru» сообщили в
Московский «Спартак» увез домой крупную победу — 2:6.
На «Спартак» приморцы вышли в три пятерки — все здоровые оказались в заявке. В первом периоде при равной игре
«Адмирал» тоже быстро ответил: Гичибеков роскошным кистевым попал в угол — 2:5. После этого «моряки» пошли
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Соперник снова оказался «Адмиралу» не по зубам.
Таисия Масина.