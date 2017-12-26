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26 декабря, источник: ТАСС

«Слован» победил «Йокерит» и прервал серию из восьми поражений в КХЛ

ТАСС, 26 декабря. Словацкий «Слован» одержал гостевую победу над финским «Йокеритом» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Ян Бухтеле (19-я минута), Михал Ржепик (21) и Патрик Лампер (40). У хозяев отличились Хенри Иконен (7) и Пекка Йормакка (45).

«Слован» прервал серию из восьми поражений в КХЛ, до этого в последний раз команда Эдуарда Занковца побеждала 28 ноября в игре с «Адмиралом» (1:0).

«Йокерит» идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка в 42 играх, «Слован» с 44 баллами в 45 матчах идет 12-м. В следующем матче «Йокерит» 28 декабря сыграет на выезде с «Витязем», двумя днями позже «Слован» снова сыграет с «Йокеритом», но уже в ранге хозяина площадки.

Йокерит 2:3
(1:1, 0:2, 1:0)
Слован
26.12.2017, 19:30 Зрители: 10134 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Эдуард Занковец
Вратари
Карри Рамо 44:19 (К. Рамо 44:23-58:27) Якуб Штепанек
1-й период
06:30 Хенри Иконен (Н. Йенсен, П. Регин)
08:12 Юхо Раутанен
Ян Бухтеле (С. Депре, Н. Эберт) 18:01
2-й период
Михал Ржепик (Л. Кашпар) 20:09
Колби Геноуэй 25:34
Павол Скалицки 27:43
Патрик Лампер 39:01
3-й период
44:23 Пекка Йормакка (М. Гилрой, Й. Норман)
Патрик Бачик 53:31
Статистика
2 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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