«Слован» победил «Йокерит» и прервал серию из восьми поражений в КХЛ

«Слован» прервал серию из восьми поражений в КХЛ , до этого в последний раз команда Эдуарда Занковца побеждала 28 ноября в игре с «Адмиралом» (1:0).

«Йокерит» идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка в 42 играх, «Слован» с 44 баллами в 45 матчах идет 12-м. В следующем матче «Йокерит» 28 декабря сыграет на выезде с «Витязем», двумя днями позже «Слован» снова сыграет с «Йокеритом», но уже в ранге хозяина площадки.