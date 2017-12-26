«Слован» победил «Йокерит» и прервал серию из восьми поражений в КХЛ
ТАСС, 26 декабря. Словацкий «Слован» одержал гостевую победу над финским «Йокеритом» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 26 декабря. Словацкий «Слован» одержал гостевую победу над финским «Йокеритом» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Ян Бухтеле (19-я минута), Михал Ржепик (21) и Патрик Лампер (40). У хозяев отличились Хенри Иконен (7) и Пекка Йормакка (45).
«Слован» прервал серию из восьми поражений в КХЛ, до этого в последний раз команда Эдуарда Занковца побеждала 28 ноября в игре с «Адмиралом» (1:0).
«Йокерит» идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка в 42 играх, «Слован» с 44 баллами в 45 матчах идет 12-м. В следующем матче «Йокерит» 28 декабря сыграет на выезде с «Витязем», двумя днями позже «Слован» снова сыграет с «Йокеритом», но уже в ранге хозяина площадки.
|Юкка Ялонен
|Эдуард Занковец
|Карри Рамо 44:19 (К. Рамо 44:23-58:27)
|Якуб Штепанек
|1-й период
|06:30
|Хенри Иконен (Н. Йенсен, П. Регин)
|08:12
|Юхо Раутанен
|Ян Бухтеле (С. Депре, Н. Эберт)
|18:01
|2-й период
|Михал Ржепик (Л. Кашпар)
|20:09
|Колби Геноуэй
|25:34
|Павол Скалицки
|27:43
|Патрик Лампер
|39:01
|3-й период
|44:23
|Пекка Йормакка (М. Гилрой, Й. Норман)
|Патрик Бачик
|53:31
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)