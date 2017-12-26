КХЛ официально объявила о снятии дисквалификации с Дамира Рыспаева и его переходе в «Барыс»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о снятии дисквалификации с казахстанского защитника Дамира Рыспаева. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о снятии дисквалификации с казахстанского защитника Дамира Рыспаева. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
Решение принял Дисциплинарный комитет КХЛ на основании заявления от профсоюза хоккеистов. Теперь Рыспаев допущен к участию в матчах под эгидой лиги.
Сообщается, что Рыспаев заключил контракт с «Барысом», который рассчитан до конца сезона. Соглашение носит двусторонний характер — это значит, что кроме КХЛ он также может играть за
Ранее Рыспаев провел испытательный срок в родном «Торпедо», в составе которого провел семь матчей и отметился одной шайбой, заработав всего четыре минуты штрафа. В начале сезона он также успел поиграть за «Номад».
Напомним, Рыспаев был дисквалифицирован КХЛ в августе 2016 года. В товарищеском матче «Барыса» с «Куньлунь Ред Стар» он начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных соперника.
22-летний Рыспаев впервые появился в заявке «Барыса» весной 2015 года, но дебютировал в КХЛ лишь в следующем сезоне. За два сезона он провел в лиге 23 матча, в которых заработал 194 минуты штрафа при показателе полезности «-2».
Следующий матч «Барыс» проведет завтра, 27 декабря, когда примет «Ак Барс» — эта игра начнется в 19:30 по времени Астаны. Накануне казахстанский клуб выпал из зоны