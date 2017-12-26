В Испании проводят зимние сборы сразу шесть российских клубов: "Локомотив", ЦСКА, "Спартак", "Краснодар", "Рубин", "Уфа".
«Нефтехимик» подписал контракт с Ильей Неколенко
МОСКВА, 26 дек —
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МОСКВА, 26 дек —
Клуб подписал с 24-летним защитником двустороннее соглашение сроком до конца нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За «Нефтехимик» Неколенко будет выступать под номером 88.
Неколенко покинул «Югру» 16 декабря. В нынешнем сезоне защитник провел за югорскую команду 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись одной результативной передачей.