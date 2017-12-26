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11:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Нефтехимик» подписал контракт с Ильей Неколенко

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. «Нефтехимик» заключил контракт с хоккеистом Ильей Неколенко, который ранее выступал за ханты-мансийскую «Югру», сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Клуб подписал с 24-летним защитником двустороннее соглашение сроком до конца нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За «Нефтехимик» Неколенко будет выступать под номером 88.

Неколенко покинул «Югру» 16 декабря. В нынешнем сезоне защитник провел за югорскую команду 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись одной результативной передачей.

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