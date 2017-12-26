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03:31 (мск), источник: Восток Медиа

«Амур» попытается отомстить «Северстали» в Хабаровске

Сегодня «тигры» принимают на своём льду череповецкую команду.

Хоккейная команда «Амур» продолжает длинную домашнюю серию игр. Очередным соперником «тигров» станет череповецкая «Северсталь». В этом сезоне дальневосточники и «сталевары» уже встречались. Тогда на своём льду победу со счётом 2:1 одержала команда Александра Гулявцева, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

В последних пяти играл «Северсталь» трижды праздновала успех. Матч в дальневосточной столице станет для команды заключительной гостевой игрой в году. До приезда в Хабаровск «сталевары» обыграли владивостокский «Адмирал» и уступили в овертайме пекинскому «Куньлунь Ред Стар».

Уже пять матчей подряд подопечные Александра Гулявцева обязательно отличаются голом при игре в большинстве, надёжно действуют и в отсутствии наказанного «коллеги». Спецбригада меньшинства «Северсталь» занимает седьмую строчку в КХЛ по надёжности. Сейчас в копилке череповчан 64 очка. С этим багажом команда занимает девятую строчку турнирной таблицы западной конференции КХЛ.

У «Амура» практически такое же положение. «Тигры» догнали астанинский «Барыс» по количеству очков, но из-за меньшего количества побед остаются в шаге от зоны плей-офф. Обе команды в борьбе за столь нужные очки вряд ли откажутся от ожесточённой борьбы.

В последних пяти играх «Амур» уступил лишь однажды — на выезде приморскому «Адмиралу». До этого со счётом 2:1 сначала обыграл «Куньлунь», а потом тех же «моряков». После возвращения домой «тигры» взяли верх над рижским «Динамо», а затем прервали победный ход нижегородского «Торпедо». Оба матча завершились со счётом 3:1.

Нынешний матч пройдёт в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30 по хабаровскому времени.

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