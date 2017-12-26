«Амур» попытается отомстить «Северстали» в Хабаровске
Сегодня «тигры» принимают на своём льду череповецкую команду.
Сегодня «тигры» принимают на своём льду череповецкую команду.
Хоккейная команда «Амур» продолжает длинную домашнюю серию игр. Очередным соперником «тигров» станет череповецкая «Северсталь». В этом сезоне дальневосточники и «сталевары» уже встречались. Тогда на своём льду победу со счётом 2:1 одержала команда Александра Гулявцева, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
В последних пяти играл «Северсталь» трижды праздновала успех. Матч в дальневосточной столице станет для команды заключительной гостевой игрой в году. До приезда в Хабаровск «сталевары» обыграли владивостокский «Адмирал» и уступили в овертайме пекинскому «Куньлунь Ред Стар».
У «Амура» практически такое же положение. «Тигры» догнали астанинский «Барыс» по количеству очков, но
В последних пяти играх «Амур» уступил лишь однажды — на выезде приморскому «Адмиралу». До этого со счётом 2:1 сначала обыграл «Куньлунь», а потом тех же «моряков». После возвращения домой «тигры» взяли верх над рижским «Динамо», а затем прервали победный ход нижегородского «Торпедо». Оба матча завершились со счётом 3:1.
Нынешний матч пройдёт в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30 по хабаровскому времени.