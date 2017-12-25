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01:17 (мск), источник: ТАСС

Воробьев: Игра с ЦСКА доказала, что у ХК «Динамо» есть характер и дух

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев остался доволен самоотдачей и борьбой хоккеистов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Встреча на арене «ВТБ Ледовый дворец» завершилась победой армейцев по буллитам со счетом 3:2.

«Эта игра доказала, что у нас есть характер, динамовский дух, будем биться в каждой игре, независимо от соперника. Вся команда сегодня пласталась, взяли очко, бились, помогали вратарю, в каких-то моментах он реально нас “подтащил”. До Нового года у нас два тяжелых матча (на выезде с “Металлургом” и “Автомобилистом”), каждое очко на вес золота, плей-офф для нас уже идет. Стараемся ставить в состав молодежь, даем ребятам шанс», — сказал Воробьев.

В свою очередь главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что его команда провела третий период лучше двух первых. «Сыграли три разных периода, самый позитивный — третий, когда играли дисциплинированно, с головой и сердцем, движение с обеих сторон было хорошее, где-то не хватало реализации. Причин этому несколько: игра вратаря “Динамо” Бочарова, утомление ребят. Завершение — тонкая работа мелких мышц, ребята устают. Бросок есть, резкости нет», — считает Никитин.

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко считает, что его команде не хватает сил из-за большого количества матчей за сборные. «Может, у нас где-то чуть-чуть сил не хватает, немного не везет, нелепые голы пропускаем. Все вместе совпало — и физика, и невезение. Сегодня, слава богу, переломили серию поражений за счет характера, показали себя чуточку сильнее “Динамо”», — сказал хоккеист.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции и следующий матч проведет в Нижнем Новгороде с «Торпедо» 27 декабря. Динамовцы идут на шестой позиции и в следующей игре в тот же день встретятся на выезде с магнитогорским «Металлургом».

ХК Динамо 2:3 Б
(1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
ЦСКА
25.12.2017, 19:30 Зрители: 7386 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Игорь Никитин
Вратари
Иван Бочаров Илья Сорокин
1-й период
01:14 Иван Игумнов (Ю. Хиетанен, А. Кутейкин)
03:47 Никита I Комаров
Мэт Робинсон (К. Петров, Б. Киселевич) 04:36
Андрей Кузьменко (Б. Киселевич, А. Блажиевский) 18:02
19:24 Никита I Комаров
Михаил Пашнин 19:24
2-й период
Сергей Андронов 23:27
26:18 Яков Рылов
34:03 Даниил Тарасов
Михаил Григоренко 34:03
34:26 Игорь Игнатушкин (А. Петунин, Г. Корягин)
3-й период
47:27 Дмитрий Сидляров
Иван Телегин 58:02
Серия буллитов - победный бросок
М. Григоренко
Статистика
13 Штрафное время 11
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо М
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