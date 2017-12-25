Воробьев: Игра с ЦСКА доказала, что у ХК «Динамо» есть характер и дух

Встреча на арене «ВТБ Ледовый дворец» завершилась победой армейцев по буллитам со счетом 3:2.

«Эта игра доказала, что у нас есть характер, динамовский дух, будем биться в каждой игре, независимо от соперника. Вся команда сегодня пласталась, взяли очко, бились, помогали вратарю, в каких-то моментах он реально нас “подтащил”. До Нового года у нас два тяжелых матча (на выезде с “Металлургом” и “Автомобилистом”), каждое очко на вес золота, плей-офф для нас уже идет. Стараемся ставить в состав молодежь, даем ребятам шанс», — сказал Воробьев.

В свою очередь главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что его команда провела третий период лучше двух первых. «Сыграли три разных периода, самый позитивный — третий, когда играли дисциплинированно, с головой и сердцем, движение с обеих сторон было хорошее, где-то не хватало реализации. Причин этому несколько: игра вратаря “Динамо” Бочарова, утомление ребят. Завершение — тонкая работа мелких мышц, ребята устают. Бросок есть, резкости нет», — считает Никитин.

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко считает, что его команде не хватает сил из-за большого количества матчей за сборные. «Может, у нас где-то чуть-чуть сил не хватает, немного не везет, нелепые голы пропускаем. Все вместе совпало — и физика, и невезение. Сегодня, слава богу, переломили серию поражений за счет характера, показали себя чуточку сильнее “Динамо”», — сказал хоккеист.