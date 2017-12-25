Почему ЦСКА пока далеко до игры уровня СКА

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ЗИСЛИС

из Парка Легенд

ЦСКА в игровом и организационном планах еще не дорос до своего петербургского собрата, но при любом удобном случае на него оглядывается. Например, представители московского клуба, общаясь в кулуарах, любят использовать сомнительный риторический прием, неизменно подчеркивая, что «не мы начали скупку всего и вся, и в запасе игроков сборной СКА тоже оставляет».

Петербуржцы проиграли два матча, но из этого «кризиса» выбрались без проблем, уничтожив «Динамо» в субботу со счетом 5:1. Теперь точно такую же операцию предстояло провести уже ЦСКА, уступившему в двух последних встречах. Однако для армейцев все началось хуже некуда: уже на второй минуте их за провал в обороне классно наказал Игумнов. Все это очень напомнило проблемы национальной команды, с трудом вкатывающейся в любой матч. Причина лежит на поверхности — 90 процентов игр регулярного чемпионата не требуют от хоккеистов выкладки на 100 процентов. Игроков ЦСКА в сборной хватает, поэтому текущие сложности вполне логичны.

Динамовцы по сравнению с прошлой встречей выглядели заметно лучше. Тогда как ЦСКА долгое время действовал без надрыва, надеясь склонить ситуацию в свою пользу за счет более высокого индивидуального мастерства.

С начала сезона прошла уже масса времени, но помимо тройки Капризов-Шалунов-Шумаков ни одно другое сочетание не представляет собой силы, способной перманентно угрожать чужим воротам. Особенно это касается позиционных атак, что очень важно в связи с тем, как действует большинство соперников ЦСКА. С преодолением организованной обороны у армейцев проблемы по-прежнему имеются. Первый гол стал следствием активности Шумакова, на котором сфолил Комаров, и броска от синей линии экс-динамовца Робинсона. Вратарь Бочаров в этом эпизоде мог бы сыграть и получше.

Дальнейшее развитие читалось наперед: ЦСКА был активнее и опаснее, чаще контролировал шайбу, а хозяева искали шанс в контратаках. Шайба Кузьменко состоялась благодаря хитрости Светлакова, на грани фола убравшего с пути партнера динамовского защитника Волкова. Арбитры сочли ее допустимым приемом. Роскошная драка в конце первого периода, где на равных поработали кулаками Пашнин и Комаров, обещала интересное продолжение.

ЦСКА, получив минимальное преимущество, не брал пример со СКА и выглядел слишком инертно для команды, которой требовалось взбодриться обязательной победой. По состоянию на сегодняшний день расстояние между двумя армейскими клубами велико. Команда Олега Знарка давно научилась действовать на классе, прибавляя в нужный момент. Игровая аритмия ЦСКА далеко не так эффективна, а отдельные ошибки его хоккеистов приводят в недоумение. Защитник Киселевич пятой точкой закрыл обзор собственному голкиперу Сорокину, зачем-то попытавшись заблокировать дальний бросок, и упустил Игнатушкина, оказавшегося первым на отскочившей шайбе.