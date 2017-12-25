Почему ЦСКА пока далеко до игры уровня СКА
Подтверждением этому стала игра против московского «Динамо».
Подтверждением этому стала игра против московского «Динамо».
Михаил ЗИСЛИС
из Парка Легенд
ЦСКА в игровом и организационном планах еще не дорос до своего петербургского собрата, но при любом удобном случае на него оглядывается. Например, представители московского клуба, общаясь в кулуарах, любят использовать сомнительный риторический прием, неизменно подчеркивая, что «не мы начали скупку всего и вся, и в запасе игроков сборной СКА тоже оставляет».
Петербуржцы проиграли два матча, но из этого «кризиса» выбрались без проблем, уничтожив «Динамо» в субботу со счетом 5:1. Теперь точно такую же операцию предстояло провести уже ЦСКА, уступившему в двух последних встречах. Однако для армейцев все началось хуже некуда: уже на второй минуте их за провал в обороне классно наказал Игумнов. Все это очень напомнило проблемы национальной команды, с трудом вкатывающейся в любой матч. Причина лежит на поверхности — 90 процентов игр регулярного чемпионата не требуют от хоккеистов выкладки на 100 процентов. Игроков ЦСКА в сборной хватает, поэтому текущие сложности вполне логичны.
Динамовцы по сравнению с прошлой встречей выглядели заметно лучше. Тогда как ЦСКА долгое время действовал без надрыва, надеясь склонить ситуацию в свою пользу за счет более высокого индивидуального мастерства.
С начала сезона прошла уже масса времени, но помимо тройки
Дальнейшее развитие читалось наперед: ЦСКА был активнее и опаснее, чаще контролировал шайбу, а хозяева искали шанс в контратаках. Шайба Кузьменко состоялась благодаря хитрости Светлакова, на грани фола убравшего с пути партнера динамовского защитника Волкова. Арбитры сочли ее допустимым приемом. Роскошная драка в конце первого периода, где на равных поработали кулаками Пашнин и Комаров, обещала интересное продолжение.
ЦСКА, получив минимальное преимущество, не брал пример со СКА и выглядел слишком инертно для команды, которой требовалось взбодриться обязательной победой. По состоянию на сегодняшний день расстояние между двумя армейскими клубами велико. Команда Олега Знарка давно научилась действовать на классе, прибавляя в нужный момент. Игровая аритмия ЦСКА далеко не так эффективна, а отдельные ошибки его хоккеистов приводят в недоумение. Защитник Киселевич пятой точкой закрыл обзор собственному голкиперу Сорокину,
«Динамо» вполне могло выйти вперед — настолько просели в один момент гости, которых спас только перерыв. Казалось, что эта пауза приведет ЦСКА в чувство. Но в реальности оказалось, что армейцы были ничем не лучше цеплявшегося за результат соперника. Более того, очень спорное удаление Телегина на предпоследней минуте основного времени дало возможность
|Владимир Воробьев
|Игорь Никитин
|Иван Бочаров
|Илья Сорокин
|1-й период
|01:14
|Иван Игумнов (Ю. Хиетанен, А. Кутейкин)
|03:47
|Никита I Комаров
|Мэт Робинсон (К. Петров, Б. Киселевич)
|04:36
|Андрей Кузьменко (Б. Киселевич, А. Блажиевский)
|18:02
|19:24
|Никита I Комаров
|Михаил Пашнин
|19:24
|2-й период
|Сергей Андронов
|23:27
|26:18
|Яков Рылов
|34:03
|Даниил Тарасов
|Михаил Григоренко
|34:03
|34:26
|Игорь Игнатушкин (А. Петунин, Г. Корягин)
|3-й период
|47:27
|Дмитрий Сидляров
|Иван Телегин
|58:02
|М. Григоренко
|13
|Штрафное время
|11
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)