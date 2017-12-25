Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ванессе Паради — 45: роли, за которые мы любим актрису
Как появляется новогоднее настроение
Задорнов: в «Росгосстрахе» сверху донизу царило воровство
Водитель автобуса объяснил причину ДТП на Славянском бульваре
Порошенко поздравил весь народ Украины с победой над «Газпромом»
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Северсталь
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Спартак
Хоккей. КХЛ
25.12
ХК ДинамоБ2
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
25.12
Лада3
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Слован
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Чехия U20
Россия U20
Все события
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
Шипулин как гарнир к оливье. Кто выступит, пока вы отдыхаете
Сборная России по футболу сыграет с французами в Петербурге
Мария Кожевникова надела платье с необычным принтом
Мелания Трамп поздравила всех с Рождеством
Названы самые необычные секс-травмы
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Цвет, названный главным в наступающем 2018 году
Фоторепортажи
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
25Лучшие спортивные фото 2017 года
01:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему ЦСКА пока далеко до игры уровня СКА

Подтверждением этому стала игра против московского «Динамо».

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ЗИСЛИС
из Парка Легенд

ЦСКА в игровом и организационном планах еще не дорос до своего петербургского собрата, но при любом удобном случае на него оглядывается. Например, представители московского клуба, общаясь в кулуарах, любят использовать сомнительный риторический прием, неизменно подчеркивая, что «не мы начали скупку всего и вся, и в запасе игроков сборной СКА тоже оставляет».

Петербуржцы проиграли два матча, но из этого «кризиса» выбрались без проблем, уничтожив «Динамо» в субботу со счетом 5:1. Теперь точно такую же операцию предстояло провести уже ЦСКА, уступившему в двух последних встречах. Однако для армейцев все началось хуже некуда: уже на второй минуте их за провал в обороне классно наказал Игумнов. Все это очень напомнило проблемы национальной команды, с трудом вкатывающейся в любой матч. Причина лежит на поверхности — 90 процентов игр регулярного чемпионата не требуют от хоккеистов выкладки на 100 процентов. Игроков ЦСКА в сборной хватает, поэтому текущие сложности вполне логичны.

Динамовцы по сравнению с прошлой встречей выглядели заметно лучше. Тогда как ЦСКА долгое время действовал без надрыва, надеясь склонить ситуацию в свою пользу за счет более высокого индивидуального мастерства.

С начала сезона прошла уже масса времени, но помимо тройки Капризов-Шалунов-Шумаков ни одно другое сочетание не представляет собой силы, способной перманентно угрожать чужим воротам. Особенно это касается позиционных атак, что очень важно в связи с тем, как действует большинство соперников ЦСКА. С преодолением организованной обороны у армейцев проблемы по-прежнему имеются. Первый гол стал следствием активности Шумакова, на котором сфолил Комаров, и броска от синей линии экс-динамовца Робинсона. Вратарь Бочаров в этом эпизоде мог бы сыграть и получше.

Дальнейшее развитие читалось наперед: ЦСКА был активнее и опаснее, чаще контролировал шайбу, а хозяева искали шанс в контратаках. Шайба Кузьменко состоялась благодаря хитрости Светлакова, на грани фола убравшего с пути партнера динамовского защитника Волкова. Арбитры сочли ее допустимым приемом. Роскошная драка в конце первого периода, где на равных поработали кулаками Пашнин и Комаров, обещала интересное продолжение.

ЦСКА, получив минимальное преимущество, не брал пример со СКА и выглядел слишком инертно для команды, которой требовалось взбодриться обязательной победой. По состоянию на сегодняшний день расстояние между двумя армейскими клубами велико. Команда Олега Знарка давно научилась действовать на классе, прибавляя в нужный момент. Игровая аритмия ЦСКА далеко не так эффективна, а отдельные ошибки его хоккеистов приводят в недоумение. Защитник Киселевич пятой точкой закрыл обзор собственному голкиперу Сорокину, зачем-то попытавшись заблокировать дальний бросок, и упустил Игнатушкина, оказавшегося первым на отскочившей шайбе.

«Динамо» вполне могло выйти вперед — настолько просели в один момент гости, которых спас только перерыв. Казалось, что эта пауза приведет ЦСКА в чувство. Но в реальности оказалось, что армейцы были ничем не лучше цеплявшегося за результат соперника. Более того, очень спорное удаление Телегина на предпоследней минуте основного времени дало возможность бело-голубым вырвать победу. Возможно, у армейцев наступил «запланированный спад». За исключением серии послематчевых бросков по итогам дерби им гордиться было нечем.

ХК Динамо 2:3 Б
(1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
ЦСКА
25.12.2017, 19:30 Зрители: 7386 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Игорь Никитин
Вратари
Иван Бочаров Илья Сорокин
1-й период
01:14 Иван Игумнов (Ю. Хиетанен, А. Кутейкин)
03:47 Никита I Комаров
Мэт Робинсон (К. Петров, Б. Киселевич) 04:36
Андрей Кузьменко (Б. Киселевич, А. Блажиевский) 18:02
19:24 Никита I Комаров
Михаил Пашнин 19:24
2-й период
Сергей Андронов 23:27
26:18 Яков Рылов
34:03 Даниил Тарасов
Михаил Григоренко 34:03
34:26 Игорь Игнатушкин (А. Петунин, Г. Корягин)
3-й период
47:27 Дмитрий Сидляров
Иван Телегин 58:02
Серия буллитов - победный бросок
М. Григоренко
Статистика
13 Штрафное время 11
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Массимо Каррера ответил на все вопросы! Главное интервью итальянца в России
Шипулин как гарнир к оливье. Кто выступит, пока вы отдыхаете
Сборная России по футболу сыграет с французами в Петербурге
Кто будет руководить российским футболом вместо Мутко
СКА разгромил магнитогорский «Металлург» в гостевом матче
Молодежная сборная России по хоккею стартует на чемпионате мира
Лимит на легионеров в РФПЛ в ближайшие годы пересмотрен не будет
Газзаев — о решении Мутко: Временно можно быть только беременным
Спорт-Экспресс
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
5 образов для тех, кто собирается много есть во время праздников Если большую часть года ты придерживалась диеты и расслаблялась только во время праздников, то наши образы должны прийтись тебе по душе
Дети
Принцессу Шарлотту в детском саду научат быть королевой Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет посещать садик Willcocks Nursery School.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь