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Дуайер: Доволен игрой минского «Динамо», но всё решил первый гол
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги встречи с челябинским «Трактором» (0:2).
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги встречи с челябинским «Трактором» (0:2).
«Поздравляю тренера хозяев и его команду с победой. Была очень равная игра, я доволен, как играла моя команда. Четвертый матч на выезде. Мы нанесли почти 45 бросков. Хотел бы отметить обоих вратарей, они сыграли очень хорошо. Фактически всё решил первый гол. Мы имели моменты, были близки к голу, но не удалось. Мои игроки всё оставили на льду. Горжусь своей командой», — цитирует Дуайера официальный сайт «Трактора».
|Анвар Гатиятулин
|Горди Дуайер
|Павел Францоуз
|Юнас Энрот 58:12 (Ю. Энрот 58:22-58:41, Ю. Энрот 59:03-59:33, Ю. Энрот 59:44)
|1-й период
|Артем Волков
|03:56
|12:01
|Ник Бэйлен (П. Щехура, Ал. Кручинин)
|Марк-Андре Граньяни
|12:26
|15:37
|Юрий Петров
|Джек Скилле
|15:37
|17:27
|Алексей Петров
|18:26
|2-й период
|Владимир Денисов
|30:16
|Евгений Лисовец
|34:06
|39:47
|Иван Вишневский
|3-й период
|58:22
|п.в.
|Линус Виделль
|8
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)