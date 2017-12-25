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01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Дуайер: Доволен игрой минского «Динамо», но всё решил первый гол

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги встречи с челябинским «Трактором» (0:2).

Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю тренера хозяев и его команду с победой. Была очень равная игра, я доволен, как играла моя команда. Четвертый матч на выезде. Мы нанесли почти 45 бросков. Хотел бы отметить обоих вратарей, они сыграли очень хорошо. Фактически всё решил первый гол. Мы имели моменты, были близки к голу, но не удалось. Мои игроки всё оставили на льду. Горжусь своей командой», — цитирует Дуайера официальный сайт «Трактора».

Трактор 2:0
(1:0, 0:0, 1:0)
Динамо Мн
25.12.2017, 17:00 Зрители: 7410 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Горди Дуайер
Вратари
Павел Францоуз Юнас Энрот 58:12 (Ю. Энрот 58:22-58:41, Ю. Энрот 59:03-59:33, Ю. Энрот 59:44)
1-й период
Артем Волков 03:56
12:01 Ник Бэйлен (П. Щехура, Ал. Кручинин)
Марк-Андре Граньяни 12:26
15:37 Юрий Петров
Джек Скилле 15:37
17:27 Алексей Петров
18:26
2-й период
Владимир Денисов 30:16
Евгений Лисовец 34:06
39:47 Иван Вишневский
3-й период
58:22 п.в. Линус Виделль
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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