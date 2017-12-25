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«Локомотив» проиграл в Тольятти
Хоккеисты «Лады» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли «Локомотив» из Ярославля.
Хоккеисты «Лады» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли «Локомотив» из Ярославля.
Встреча, состоявшаяся в Тольятти в понедельник, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе шайбы забросили Игорь Скороходов (19-я минута), Александр Нестеров (37-я) и Денис Зернов (38-я). У гостей отличился Александр Кадейкин (30-я).
Таким образом, «Лада» набрала 42 очка, но осталась на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Локомотива» осталось 81 очко. Этот клуб на Западе идет четвертым.
В следующих матчах КХЛ «Локомотив» 27 декабря в гостях сыграет против «Трактора», а «Лада» 29 декабря примет ЦСКА.
|Артис Аболс
|Дмитрий Квартальнов
|Антон Красоткин
|Алексей Мурыгин 57:47
|1-й период
|Стаффан Кронвалль
|06:51
|18:58
|Игорь Скороходов (Д. Зернов, Г. Белоусов)
|2-й период
|Александр Кадейкин (А. Полунин)
|29:32
|36:23
|Александр Нестеров (Д.. Воробьев, А. Мастрюков)
|37:50
|Денис Зернов (Г. Белоусов, И. Скороходов)
|3-й период
|47:39
|Сергей Соин
|Даниил Апальков
|47:39
|Александр Полунин
|47:59
|49:39
|Сергей Соин
|Даниил Апальков
|49:39
|57:47
|Кирилл Дьяков
|6
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков (Москва, Россия)