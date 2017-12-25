«Локомотив» проиграл в Тольятти

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Тольятти в понедельник, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе шайбы забросили Игорь Скороходов (19-я минута), Александр Нестеров (37-я) и Денис Зернов (38-я). У гостей отличился Александр Кадейкин (30-я).

Таким образом, «Лада» набрала 42 очка, но осталась на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Локомотива» осталось 81 очко. Этот клуб на Западе идет четвертым.