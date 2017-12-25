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00:34 (мск), источник: Советский спорт

«Локомотив» проиграл в Тольятти

Хоккеисты «Лады» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли «Локомотив» из Ярославля.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Тольятти в понедельник, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе шайбы забросили Игорь Скороходов (19-я минута), Александр Нестеров (37-я) и Денис Зернов (38-я). У гостей отличился Александр Кадейкин (30-я).

Таким образом, «Лада» набрала 42 очка, но осталась на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Локомотива» осталось 81 очко. Этот клуб на Западе идет четвертым.

В следующих матчах КХЛ «Локомотив» 27 декабря в гостях сыграет против «Трактора», а «Лада» 29 декабря примет ЦСКА.

Лада 3:1
(1:0, 2:1, 0:0)
Локомотив
25.12.2017, 18:30 Зрители: 4397 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Главные тренеры
Артис Аболс Дмитрий Квартальнов
Вратари
Антон Красоткин Алексей Мурыгин 57:47
1-й период
Стаффан Кронвалль 06:51
18:58 Игорь Скороходов (Д. Зернов, Г. Белоусов)
2-й период
Александр Кадейкин (А. Полунин) 29:32
36:23 Александр Нестеров (Д.. Воробьев, А. Мастрюков)
37:50 Денис Зернов (Г. Белоусов, И. Скороходов)
3-й период
47:39 Сергей Соин
Даниил Апальков 47:39
Александр Полунин 47:59
49:39 Сергей Соин
Даниил Апальков 49:39
57:47 Кирилл Дьяков
Статистика
6 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
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