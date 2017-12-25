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00:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Магнитка», как стареющая актриса, или Театр одного СКА

В противостоянии прошлогодних финалистов Кубка Гагарина уверенную победу одержали армейцы Петербурга.

Источник: Спорт-Экспресс

КОЗЛОВА НАЗНАЧИЛИ ГЛАВНЫМ

Незадолго до знаковой встречи со СКА Виктора Козлова утвердили в качестве главного тренера. Геннадий Величкин наверняка приберег решение до приезда чемпиона, чтобы акцентировать свое доверие к молодому и неопытному специалисту на перестройку в команде. Нынешняя «Магнитка» — уже не воробьевская, но еще не козловская — напоминает стареющую актрису, которая молодится, ложится под нож пластического хирурга, заводит юных любовников и безапелляционно считает себя звездой экрана, но последняя гастроль неминуемо приближается. Напрашивается и параллель с «Питтсбургом», но парни Салливана выдают яркие матчи в отличие от уральцев.

В последнее время команда демонстрирует вялую, скучную игру, направленную в первую очередь на достижение результата. Интерес представляет исключительно вратарская линия. Илья Самсонов блестяще выступил в матчах с ЦСКА и, похоже, готов к отъезду в «Вашингтон». Василий Кошечкин вскоре поедет на Олимпиаду, и не исключено, что станет там первым номером. Все это можно признать заслугой опытнейшего Сергея Звягина, который работает с дуэтом со времен Майка Кинэна. С полевыми все сложнее. Трудно найти мотивацию даже великому Мозякину, не говоря уже об опытной диаспоре: Платонову, Денисову, Эллисону и Ли в сумме полторы сотни лет. В следующем сезоне из Хабаровска вернется Бывальцев, наверняка заберут и братьев Ушениных, но до ближайшего дедлайна «Металлург» вряд ли кто-то усилит.

ЗАРАЗИТЕЛЬНОЕ СПОКОЙСТВИЕ

Команда Знарка выглядела значительно живее убаюкивавших родных зрителей хозяев. Сборники пришли в себя после Кубка Первого канала и принялись за дело. В составе СКА не оказалось Калинина и Кетова, которых сменили Коскиранта и Торесен. Весьма скоро гости заразились спокойствием металлургов, явно не собиравшихся форсировать события. Оживала игра только в неравных составах. Если с непробиваемым меньшинством лидера все было априори ясно, то четверке «Магнитки» приходилось несладко в противостоянии розыгрышам, заготовленным для Пхенчхана.

Позиционные атаки СКА строились весьма незамысловато. Стоит форвардам столкнуться с преградой, шайбу мгновенно переводят на защитников, а те бросают. Антон Белов за два периода расстрелял целую револьверную обойму, но эта бомбардировка была нипочем Самсонову. Но на «сухарь» наработал только Коскинен, который перед второй паузой просто обокрал Мозякина. Не смущали финна обрезы поперек зоны и на пятаке, когда Платонов дважды простил гостей. Его визави к неожиданностям оказался не готов.

ОШИБКИ ЛИ

Кульминации дождались в начале третьего отрезка. Магнитогорцы убаюкали сами себя и преподнесли пару новогодних подарков сопернику. Защитники хозяев от души наелись и перемудрили с началом атаки. Напортачил Крис Ли. За 22 секунды пропустили два гола под копирку — ошибка за воротами и неумолимое наказание от питерцев, которые провели идеальные 20 минут. Третья шайба предательски пролезла через ленточку под Самсоновым после большинства, заработанного по тому же сценарию.

«Магнитке» уже пора пройти все стадии принятия неизбежного. Отрицать очевидные проблемы может только слепой, гневаться абсолютно бесполезно, торговаться не с кем и, обходя депрессию, остается смириться и спокойно взяться за перестройку.

Металлург Мг 0:4
(0:0, 0:0, 0:4)
СКА
25.12.2017, 17:00 Зрители: 7500 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Главные тренеры
Виктор Козлов Олег Знарок
Вратари
Илья Самсонов Микко Коскинен
1-й период
02:07 Александр Игошев
Егор Яковлев 05:36
13:24 Евгений Тимкин
2-й период
Виктор Тихонов 37:14
3-й период
Сергей Широков (Я. Коскиранта) 44:36
Илья Каблуков (В. Тихонов, М. Карпов) 44:58
45:23 Ян Коварж
45:23 Ян Коварж
49:18 Крис Ли
Сергей Плотников (В. Шипачев, Н. Гусев) 50:02
Владислав Гавриков (В. Войнов, В. Шипачев) 57:25
58:27 Ян Коварж
Виктор Тихонов 58:27
Статистика
20 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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