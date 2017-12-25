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25 декабря, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо» проиграли «Трактору» в заключительном матче выездной серии

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо» проиграли «Трактору» со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) в заключительном матче выездной серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске минчане постарались развить свой успех после победы в Тольятти (2:1). Главный тренер гостей Горди Дуайер не стал производить изменения в составе, но забросить гостям не удалось.

Обе команды начали игру на высоких скоростях. Опасные моменты возникали и у ворот Юнаса Энрота, и у владений Павла Францоуза. На 11-й минуте Шарль Лингле отдал передачу на Александра Китарова, который едва не открыл счет. Однако в ответной атаке челябинцы смогли забросить. Бывший защитик минчан Ник Бэйлен бросил от правого борта, а шайба влетела в угол ворот динамовцев. Голевую передачу Бэйлену отдал Пол Щехура, так же выступавший за минский клуб ранее.

Счет 1:0 продержался до концовки третьего периода. Причем, команды много атаковали и часто действовали в неравных составах. Голкипер «зубров» Юнас Энрот не раз выручал гостей в опасных ситуациях. На 59-й минуте динамовцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но переиграть голкипера «Трактора» не удалось. Линус Виделль установил окончательный счет — 2:0.

Минское «Динамо» возвращается домой, и 29 декабря примет на своей площадке питерское СКА.

Трактор 2:0
(1:0, 0:0, 1:0)
Динамо Мн
25.12.2017, 17:00 Зрители: 7410 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Горди Дуайер
Вратари
Павел Францоуз Юнас Энрот 58:12 (Ю. Энрот 58:22-58:41, Ю. Энрот 59:03-59:33, Ю. Энрот 59:44)
1-й период
Артем Волков 03:56
12:01 Ник Бэйлен (П. Щехура, Ал. Кручинин)
Марк-Андре Граньяни 12:26
15:37 Юрий Петров
Джек Скилле 15:37
17:27 Алексей Петров
18:26
2-й период
Владимир Денисов 30:16
Евгений Лисовец 34:06
39:47 Иван Вишневский
3-й период
58:22 п.в. Линус Виделль
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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