Хоккеисты «Динамо» проиграли «Трактору» в заключительном матче выездной серии

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске минчане постарались развить свой успех после победы в Тольятти (2:1). Главный тренер гостей Горди Дуайер не стал производить изменения в составе, но забросить гостям не удалось.

Обе команды начали игру на высоких скоростях. Опасные моменты возникали и у ворот Юнаса Энрота, и у владений Павла Францоуза. На 11-й минуте Шарль Лингле отдал передачу на Александра Китарова, который едва не открыл счет. Однако в ответной атаке челябинцы смогли забросить. Бывший защитик минчан Ник Бэйлен бросил от правого борта, а шайба влетела в угол ворот динамовцев. Голевую передачу Бэйлену отдал Пол Щехура, так же выступавший за минский клуб ранее.

Счет 1:0 продержался до концовки третьего периода. Причем, команды много атаковали и часто действовали в неравных составах. Голкипер «зубров» Юнас Энрот не раз выручал гостей в опасных ситуациях. На 59-й минуте динамовцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но переиграть голкипера «Трактора» не удалось. Линус Виделль установил окончательный счет — 2:0.