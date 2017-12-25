Хоккеисты «Динамо» проиграли «Трактору» в заключительном матче выездной серии
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо» проиграли «Трактору» со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) в заключительном матче выездной серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо» проиграли «Трактору» со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) в заключительном матче выездной серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Челябинске минчане постарались развить свой успех после победы в Тольятти (2:1). Главный тренер гостей Горди Дуайер не стал производить изменения в составе, но забросить гостям не удалось.
Обе команды начали игру на высоких скоростях. Опасные моменты возникали и у ворот Юнаса Энрота, и у владений Павла Францоуза. На 11-й минуте Шарль Лингле отдал передачу на Александра Китарова, который едва не открыл счет. Однако в ответной атаке челябинцы смогли забросить. Бывший защитик минчан Ник Бэйлен бросил от правого борта, а шайба влетела в угол ворот динамовцев. Голевую передачу Бэйлену отдал Пол Щехура, так же выступавший за минский клуб ранее.
Счет 1:0 продержался до концовки третьего периода. Причем, команды много атаковали и часто действовали в неравных составах. Голкипер «зубров» Юнас Энрот не раз выручал гостей в опасных ситуациях. На 59-й минуте динамовцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но переиграть голкипера «Трактора» не удалось. Линус Виделль установил окончательный счет — 2:0.
Минское «Динамо» возвращается домой, и 29 декабря примет на своей площадке питерское СКА.
|Анвар Гатиятулин
|Горди Дуайер
|Павел Францоуз
|Юнас Энрот 58:12 (Ю. Энрот 58:22-58:41, Ю. Энрот 59:03-59:33, Ю. Энрот 59:44)
|1-й период
|Артем Волков
|03:56
|12:01
|Ник Бэйлен (П. Щехура, Ал. Кручинин)
|Марк-Андре Граньяни
|12:26
|15:37
|Юрий Петров
|Джек Скилле
|15:37
|17:27
|Алексей Петров
|18:26
|2-й период
|Владимир Денисов
|30:16
|Евгений Лисовец
|34:06
|39:47
|Иван Вишневский
|3-й период
|58:22
|п.в.
|Линус Виделль
|8
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)