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25 декабря, источник: Sports.kz

Кевин Даллмэн: Дело всегда в психологии

Уже вторую домашнюю встречу подряд астанинский «Барыс» не может забросить даже одну шайбу. Сегодня команда из столицы Казахстана уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» — 0:2.

Итог противостояния для республиканского интернет-портала Sports.kz подвел защитник Кевин Даллмэн.

 — Кевин, два домашних матча и 0:6 общий счет, ни одного гола, в чем дело?
— У нас было немало шансов, но мы просто их не реализуем. Откатываемся назад и пропускаем. Хотя сегодня мы сыграли хорошо, но попросту не смогли забить. Нужно продолжать играть лучше, так как раньше, и возможно начнем забивать.

 — 50 бросков в створ! В два раза меньше у соперника, это много…
— Да, были моменты, но просто шайба не шла в ворота. Чувствуется, что сегодня играли лучше, и могли повернуть матч в свою пользу. Нужно забивать.

 — Проблема в психологии, в моральном плане?
— Дело всегда в психологии. Если у тебя много шансов, и ты не забиваешь, происходит некий перелом, твоя клюшка уже не так уверенно бьет, начинаешь нервничать, так бывает в хоккее. Так происходит, когда преодолеваешь такой неудачный период. Но нам нужно стать еще сплоченнее и пройти через все вместе, играть в свою игру.

 — Чувствуется отсутствие Доуса, и если не ошибаюсь, мы его не увидим до Нового года?
— Не знаю, сколько времени его не будет, но определенно Найджела очень не хватает, он много забивает. Но нам нужно идти вперед самим, наше звено не очень хорошо играет последние 12 матчей, необходимо начинать создавать успешные атаки, и помогать команде побольше.

 — Осталось три домашних матча, два до Нового года, что нужно, какой «пинок» необходим?
— (в этот момент мимо проходит Дамир Рыспаев) Вот такой, наверное, у нас здесь ходит Дамир. Если серьезно, нужно вернуться к той игре, что мы показывали в начале сезона. Продолжать идти вперед и забивать.

 — Следующий матч… «Ак Барс», будет, скажем, очень непросто?
— Будет нелегко, да и вообще ни в одном матче, особенно когда мы боремся за место в плей-офф. Уже сейчас нужно играть так, как будто сейчас плей-офф.

Барыс 0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
Салават Юлаев
25.12.2017, 16:30 Зрители: 4930 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Эркка Вестерлунд
Вратари
Хенрик Карлссон 58:22 (Х. Карлссон 59:28) Андрей Кареев
1-й период
Григорий Панин 06:27
Александр Логинов 08:57
2-й период
Теему Хартикайнен (Л. Умарк) 20:37
3-й период
41:02 Роман Старченко
Григорий Панин 45:08
Линус Умарк 48:05
51:14 Линден Вей
52:23 Павел Акользин
Линус Умарк п.в. 59:28
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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