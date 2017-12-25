Корешков назвал виновных в поражениях «Барыса»

— Сегодня мы играли хорошо, но наша главная проблема, глобальная и основная причина наших поражений это то, что у нас не играют наши лидеры, первое звено. Они не забивают, а пропускают, сегодня две шайбы пропустили, в игре с «Нефтехимиком» пропустили два гола, играя в большинстве. Что с ними, чего хотят — никто не знает. Разговариваем, тренируем, они на своей волне. Основная причина нашего поражения только в том, что наши лидеры не помогают нам..



— Когда в составе появится Найджел Доус?

— Думаю, в ближайшие матчи с «Сочи» или «Югрой», такой у него примерно срок восстановления..



— Давно в воротах не было Сергея Кудрявцева, может быть, дать ему шанс?

— Да, Хенрик сегодня блестяще отыграл, классный матч провёл, но морально немного устал, хотя тащил всё равно, даже с тем же «Нефтехимиком». Скорее всего, Кудрявцева увидим в игре с Казанью..



— На матч с «Салаватом», как с соседом по турнирной таблице, наверняка не нужно было дополнительно мотивировать ребят, но уже вторую игру мы не можем забить. Не забивает первое звено, но у нас ведь есть и другие составы…

— Сначала всё спрашиваем с лидеров, а потом уже с остальных пятёрок..



— Вы дали оценку игре лидеров «Барыса», а посадить их на скамейку не думали?

— Видимо, настал момент, когда не только на скамейку нужно садить, а серьёзно разговаривать, нам такие помощники не нужны.