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25 декабря, источник: Sports.kz

Корешков назвал виновных в поражениях «Барыса»

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал матч КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» — 0:2.

— Сегодня мы играли хорошо, но наша главная проблема, глобальная и основная причина наших поражений это то, что у нас не играют наши лидеры, первое звено. Они не забивают, а пропускают, сегодня две шайбы пропустили, в игре с «Нефтехимиком» пропустили два гола, играя в большинстве. Что с ними, чего хотят — никто не знает. Разговариваем, тренируем, они на своей волне. Основная причина нашего поражения только в том, что наши лидеры не помогают нам..

— Когда в составе появится Найджел Доус?
— Думаю, в ближайшие матчи с «Сочи» или «Югрой», такой у него примерно срок восстановления..

— Давно в воротах не было Сергея Кудрявцева, может быть, дать ему шанс?
— Да, Хенрик сегодня блестяще отыграл, классный матч провёл, но морально немного устал, хотя тащил всё равно, даже с тем же «Нефтехимиком». Скорее всего, Кудрявцева увидим в игре с Казанью..

— На матч с «Салаватом», как с соседом по турнирной таблице, наверняка не нужно было дополнительно мотивировать ребят, но уже вторую игру мы не можем забить. Не забивает первое звено, но у нас ведь есть и другие составы…
— Сначала всё спрашиваем с лидеров, а потом уже с остальных пятёрок..

— Вы дали оценку игре лидеров «Барыса», а посадить их на скамейку не думали?
— Видимо, настал момент, когда не только на скамейку нужно садить, а серьёзно разговаривать, нам такие помощники не нужны.

Барыс 0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
Салават Юлаев
25.12.2017, 16:30 Зрители: 4930 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Эркка Вестерлунд
Вратари
Хенрик Карлссон 58:22 (Х. Карлссон 59:28) Андрей Кареев
1-й период
Григорий Панин 06:27
Александр Логинов 08:57
2-й период
Теему Хартикайнен (Л. Умарк) 20:37
3-й период
41:02 Роман Старченко
Григорий Панин 45:08
Линус Умарк 48:05
51:14 Линден Вей
52:23 Павел Акользин
Линус Умарк п.в. 59:28
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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