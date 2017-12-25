Марике Ферфорт, выигравшая четыре медали на двух последних Играх и дважды признававшаяся лучшим паралимпийцем Бельгии, планирует прибегнуть к эвтаназии.
СКА победил магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ
ТАСС, 25 декабря.
ТАСС, 25 декабря.
Отличились Сергей Широков (45-я минута), Илья Каблуков (45), Сергей Плотников (51) и Владислав Гавриков (58).
СКА лидирует в таблице Западной конференции, набрав 114 очков. «Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции (73).
В следующем матче 27 декабря СКА встретится в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом», «Металлург» примет московское «Динамо».
|Металлург Мг
|
0:4
(0:0, 0:0, 0:4)
|СКА
|Виктор Козлов
|Олег Знарок
|Илья Самсонов
|Микко Коскинен
|1-й период
|02:07
|Александр Игошев
|Егор Яковлев
|05:36
|13:24
|Евгений Тимкин
|2-й период
|Виктор Тихонов
|37:14
|3-й период
|Сергей Широков (Я. Коскиранта)
|44:36
|Илья Каблуков (В. Тихонов, М. Карпов)
|44:58
|45:23
|Ян Коварж
|45:23
|Ян Коварж
|49:18
|Крис Ли
|Сергей Плотников (В. Шипачев, Н. Гусев)
|50:02
|Владислав Гавриков (В. Войнов, В. Шипачев)
|57:25
|58:27
|Ян Коварж
|Виктор Тихонов
|58:27
|20
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)