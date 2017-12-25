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25 декабря, источник: ТАСС

СКА победил магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

ТАСС, 25 декабря. Санкт-петербургский СКА обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Отличились Сергей Широков (45-я минута), Илья Каблуков (45), Сергей Плотников (51) и Владислав Гавриков (58).

СКА лидирует в таблице Западной конференции, набрав 114 очков. «Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции (73).

В следующем матче 27 декабря СКА встретится в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом», «Металлург» примет московское «Динамо».

Металлург Мг 0:4
(0:0, 0:0, 0:4)
СКА
25.12.2017, 17:00 Зрители: 7500 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Главные тренеры
Виктор Козлов Олег Знарок
Вратари
Илья Самсонов Микко Коскинен
1-й период
02:07 Александр Игошев
Егор Яковлев 05:36
13:24 Евгений Тимкин
2-й период
Виктор Тихонов 37:14
3-й период
Сергей Широков (Я. Коскиранта) 44:36
Илья Каблуков (В. Тихонов, М. Карпов) 44:58
45:23 Ян Коварж
45:23 Ян Коварж
49:18 Крис Ли
Сергей Плотников (В. Шипачев, Н. Гусев) 50:02
Владислав Гавриков (В. Войнов, В. Шипачев) 57:25
58:27 Ян Коварж
Виктор Тихонов 58:27
Статистика
20 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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