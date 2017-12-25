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25 декабря, источник: Чемпионат.com

«Югра» обыграла «Сочи», Проскуряков оформил «сухарь»

В Ханты-Мансийске местная «Югра» взяла верх над хоккейным клубом «Сочи», игра закончилась со счётом 2:0.

Источник: РИА "Новости"

Команда Анатолия Емелина выиграла три из пяти последних матчей.

Заброшенные шайбы в свой актив сумели записать Вели-Матти Савинайнен и Войтех Полак, сухой матч провёл голкипер Илья Проскуряков, отразивший 19 бросков в створ ворот.

Югра 2:0
(1:0, 0:0, 1:0)
Сочи
25.12.2017, 17:00 Зрители: 1920 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Главные тренеры
Анатолий Емелин Сергей Зубов
Вратари
Илья Проскуряков Константин Барулин 58:58
1-й период
10:03 Ондржей Витасек
Никита Точицкий 14:19
15:53 Вели-Матти Савинайнен (Т. Виклунд, Ю. Козловский)
2-й период
24:55 Павел Варфоломеев
Андрей Иванов 33:20
Андрей Иванов 33:20
3-й период
Алексей Цветков 50:22
52:27 Войтех Полак (А. Угольников, М. Пестушко)
Константин Барулин 56:13
Статистика
4 Штрафное время 39
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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