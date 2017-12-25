Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
«Югра» обыграла «Сочи», Проскуряков оформил «сухарь»
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Команда Анатолия Емелина выиграла три из пяти последних матчей.
Заброшенные шайбы в свой актив сумели записать
|Анатолий Емелин
|Сергей Зубов
|Илья Проскуряков
|Константин Барулин 58:58
|1-й период
|10:03
|Ондржей Витасек
|Никита Точицкий
|14:19
|15:53
|Вели-Матти Савинайнен (Т. Виклунд, Ю. Козловский)
|2-й период
|24:55
|Павел Варфоломеев
|Андрей Иванов
|33:20
|Андрей Иванов
|33:20
|3-й период
|Алексей Цветков
|50:22
|52:27
|Войтех Полак (А. Угольников, М. Пестушко)
|Константин Барулин
|56:13
|4
|Штрафное время
|39
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)