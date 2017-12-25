«Барыс» без Доуса проиграл «Салават Юлаеву» и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

Первый период прошёл при полном преимуществе хозяев льда. Особенно активным был форвард Никита Михайлис, на счету которого три опасных момента. «Барыс» дважды играл в большинстве, Диц щёлкнул аж пять раз, но вратарь Кареев был надёжен.



В начале второго периода гости вышли вперёд — после прострела Умарка дальнюю штангу замкнул Хартикайнен. «Барыс» усилил давление и вновь заставил Кареева крутиться, словно белка в колесе. Самый опасный момент в концовке периода создало звено Вея — Кареев справился с броском и двумя добиваниями.



В третьем периоде обе команды начали грешить удалениями. В середине отрезка «Барыс» даже провёл около 50 секунд в формате «3 на 5». Самоотверженная игра защитников и Карлссона позволили сохранить минимальное отставание. За полторы минуты до сирены тренерский штаб «Барыса» снял вратаря, выпустив шестого полевого, но это не помогло — более того, Умарк поразил пустые ворота, установив окончательный счёт.



В среду «Барыс» примет дома казанский «Ак Барс».