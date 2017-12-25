Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят»
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Водитель автобуса объяснил причину ДТП на Славянском бульваре
Порошенко поздравил весь народ Украины с победой над «Газпромом»
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Северсталь
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Спартак
Хоккей. КХЛ
25.12
ХК ДинамоБ2
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
25.12
Лада3
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Слован
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Чехия U20
Россия U20
Все события
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
Шипулин как гарнир к оливье. Кто выступит, пока вы отдыхаете
Сборная России по футболу сыграет с французами в Петербурге
Неожиданно: Эмбер Херд застали за поцелуем с Илоном Маском
Образ дня: Ксения Собчак в элегантном платье-футляре
В желудке бурятской пенсионерки нашли 150 гвоздей и шпингалетов
Как появляется новогоднее настроение
Водитель автобуса объяснил наезд на людей в Москве
Песков дал совет Грефу после его слов о санкциях
Фоторепортажи
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
25Лучшие спортивные фото 2017 года
25 декабря, источник: Sports.kz

«Барыс» без Доуса проиграл «Салават Юлаеву» и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

Астанинский «Барыс» в матче КХЛ сыграл с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Источник: Sports.kz

Первый период прошёл при полном преимуществе хозяев льда. Особенно активным был форвард Никита Михайлис, на счету которого три опасных момента. «Барыс» дважды играл в большинстве, Диц щёлкнул аж пять раз, но вратарь Кареев был надёжен.

В начале второго периода гости вышли вперёд — после прострела Умарка дальнюю штангу замкнул Хартикайнен. «Барыс» усилил давление и вновь заставил Кареева крутиться, словно белка в колесе. Самый опасный момент в концовке периода создало звено Вея — Кареев справился с броском и двумя добиваниями.

В третьем периоде обе команды начали грешить удалениями. В середине отрезка «Барыс» даже провёл около 50 секунд в формате «3 на 5». Самоотверженная игра защитников и Карлссона позволили сохранить минимальное отставание. За полторы минуты до сирены тренерский штаб «Барыса» снял вратаря, выпустив шестого полевого, но это не помогло — более того, Умарк поразил пустые ворота, установив окончательный счёт.

В среду «Барыс» примет дома казанский «Ак Барс».

Барыс 0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
Салават Юлаев
25.12.2017, 16:30 Зрители: 4930 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Эркка Вестерлунд
Вратари
Хенрик Карлссон 58:22 (Х. Карлссон 59:28) Андрей Кареев
1-й период
Григорий Панин 06:27
Александр Логинов 08:57
2-й период
Теему Хартикайнен (Л. Умарк) 20:37
3-й период
41:02 Роман Старченко
Григорий Панин 45:08
Линус Умарк 48:05
51:14 Линден Вей
52:23 Павел Акользин
Линус Умарк п.в. 59:28
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Куат Хамитов рассказал, почему судьи не отдали победу Оспанову над Полпудниковым
Шипулин как гарнир к оливье. Кто выступит, пока вы отдыхаете
Сборная России по футболу сыграет с французами в Петербурге
Кто будет руководить российским футболом вместо Мутко
СКА разгромил магнитогорский «Металлург» в гостевом матче
Молодежная сборная России по хоккею стартует на чемпионате мира
Лимит на легионеров в РФПЛ в ближайшие годы пересмотрен не будет
Газзаев — о решении Мутко: Временно можно быть только беременным
Новости
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
5 образов для тех, кто собирается много есть во время праздников Если большую часть года ты придерживалась диеты и расслаблялась только во время праздников, то наши образы должны прийтись тебе по душе
Дети
Принцессу Шарлотту в детском саду научат быть королевой Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет посещать садик Willcocks Nursery School.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь