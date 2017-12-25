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25 декабря, источник: ТАСС

Хоккеист Ткачев перешел в «Салават Юлаев»

ТАСС, 25 декабря. Нападающий Владимир Ткачев подписал контракт с уфимским хоккейным клубом «Салават Юлаев». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Одностороннее соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2018/19.

Ткачев перешел в уфимский клуб из владивостокского «Адмирала». В нынешнем сезоне он забросил 14 шайб и сделал 16 результативных передач в 36 матчах.

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