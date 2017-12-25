Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Хоккеист Ткачев перешел в «Салават Юлаев»
ТАСС, 25 декабря. Нападающий Владимир Ткачев подписал контракт с уфимским хоккейным клубом «Салават Юлаев». Об этом сообщает
ТАСС, 25 декабря. Нападающий Владимир Ткачев подписал контракт с уфимским хоккейным клубом «Салават Юлаев». Об этом сообщает
Одностороннее соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2018/19.
Ткачев перешел в уфимский клуб из владивостокского «Адмирала». В нынешнем сезоне он забросил 14 шайб и сделал 16 результативных передач в 36 матчах.