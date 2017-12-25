Рижское «Динамо» не собирается продавать своих хоккеистов

Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге закрывается 27 декабря.
«Сейчас несколько наших игроков здорово выступают. Мы решили, что сейчас очень важно для клуба хорошо провести предстоящий отрезок чемпионата, поэтому никого продавать не будем», — сказал он.
Руководство «Динамо» думало об усилении состава перед Кубком Шпенглера, в котором клуб примет участие. «В итоге мы решили оставить все без изменений. Какой смысл чужими игроками занимать какое-то место?» — отметил Савицкис.
«Динамо» на данный момент занимает последнее 13-е место в Западной конференции с 38 очками. Команда одержала 13 побед в 44 матчах.