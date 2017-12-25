Ежов, Мозик, Саболич и Гераськин признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Ежов стал лучшим голкипером недели. «Нефтехимик» одержал три сухие победы, и в двух из трех игр ворота нижнекамской команды защищал Ежов, чья «сухая» серия составляет 143 минуты 33 секунды.

Мозик, выступающий за подмосковный «Витязь», признан лучшим защитником недели. Чешский хоккеист одержал с «Витязем» две победы в трех матчах, набрав в играх 4 (2 гола + 2 передачи) очка. В том числе Мозик оформил дубль в гостевой встрече с ЦСКА (3:1).

Саболич из владивостокского «Адмирала» стал лучшим нападающим недели. Словенец забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей в четырех матчах. В игре против хабаровского «Амура» (4:2) Саболич оформил дубль.