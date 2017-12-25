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11:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Стив Мозес перешёл из АХЛ в «Йокерит»

Нападающий Стив Мозес вернулся в «Йокерит», за который выступал с 2012 по 2015 год.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт форварда рассчитан до конца сезона-2019/20.

Мозес в этом сезоне выступал в АХЛ за команду «Рочестер», однако недавно клуб объявил, что форвард дисквалифицирован на неопределённое время за невыполнение контракта. Он провёл 29 матчей и набрал 16 (7+9) очков. В КХЛ на счету Мозеса 83 (49+34) балла за результативность в 105 играх, он является обладателем кубка Гагарина в составе СКА (2017).

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