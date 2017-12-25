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11:12 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ сняла дисквалификацию с Рыспаева, он вернётся в «Барыс»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Дамир Рыспаев, который ранее покинул «Торпедо» Усть-Каменогорск, прошёл испытательный срок в ВХЛ и продолжит карьеру в «Барысе».

Источник: РИА "Новости"

22-летний игрок обороны был дисквалифицирован КХЛ в августе 2016 года. В товарищеском матче «Барыса» с «Куньлунь Ред Стар» он начал драку с тремя игроками китайской команды поочерёдно, а также атаковал скамейку запасных «Куньлуня». Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ, он провёл семь матчей за «Торпедо» и забросил одну шайбу.

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