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КХЛ сняла дисквалификацию с Рыспаева, он вернётся в «Барыс»
Как стало известно «Чемпионату», защитник Дамир Рыспаев, который ранее покинул «Торпедо»
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Как стало известно «Чемпионату», защитник Дамир Рыспаев, который ранее покинул «Торпедо»
22-летний игрок обороны был дисквалифицирован КХЛ в августе 2016 года. В товарищеском матче «Барыса» с «Куньлунь Ред Стар» он начал драку с тремя игроками китайской команды поочерёдно, а также атаковал скамейку запасных «Куньлуня». Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ, он провёл семь матчей за «Торпедо» и забросил одну шайбу.