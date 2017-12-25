Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Степан Захарчук покинул «Ак Барс»
Защитник Степан Захарчук покинул «Ак Барс», об этом сообщил агент хоккеиста Сергей Паремузов.
Защитник Степан Захарчук покинул «Ак Барс», об этом сообщил агент хоккеиста Сергей Паремузов.
«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Захарчук продолжит карьеру в КХЛ, сейчас мы ведём переговоры с несколькими командами», — сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.