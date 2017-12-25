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10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Степан Захарчук покинул «Ак Барс»

Защитник Степан Захарчук покинул «Ак Барс», об этом сообщил агент хоккеиста Сергей Паремузов.

Источник: РИА "Новости"

«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Захарчук продолжит карьеру в КХЛ, сейчас мы ведём переговоры с несколькими командами», — сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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