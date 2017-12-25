Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пентагон пытается сгладить слова о надвигающейся войне в Европе
Как появляется новогоднее настроение
Наезд автобуса на людей в подземном переходе в РФ: причины аварии
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Въехавшим в людей автобусом управлял водитель со стажем в 20 лет
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор1
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Югра0
Сочи0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг0
СКА0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс0
Салават Юлаев1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард2
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь4
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
18:30
Лада
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
ЦСКА
Все события
На "Первом" анонсировали воссоединение Джигарханяна и Виталины
В проекте Крымского моста найдена ошибка
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
«Спартак» готов удвоить стоимость контракта игрока «Локомотива»
Россиянин включён в сотню лучших футболистов 2017 года
Ринго Старр получит звание рыцаря
Шепелев ответил на новые обвинения родственников Жанны Фриске
Названы самые необычные секс-травмы
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Песков дал совет Грефу после его слов о санкциях
Названы возможные причины наезда автобуса на людей
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
09:40 (мск), источник: ТАСС

ХК «Металлург» утвердил Козлова в качестве главного тренера

ТАСС, 25 декабря. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» утвердил Виктора Козлова в должности главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что решение о назначении 42-летнего специалиста принято президентом клуба Виктором Рашниковым. Канадец Майкл Пелино и Сергей Звягин останутся в должностях старшего тренера и тренера вратарей соответственно.

Читайте также
«Магнитка» не торопится утверждать Козлова главным тренером

2 ноября Козлов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Металлурга» после отставки Ильи Воробьева. «Металлург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 73 очками.

Козлов в качества игрока стал победителем Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимского «Салавата Юлаева». В Национальной хоккейной лиге форвард выступал за «Сан-Хосе», «Флориду», «Нью-Джерси», «Айлендерс» и «Вашингтон», дважды принимал участие в Матчах всех звезд лиги. В составе сборной России он завоевывал бронзовые и серебряные медали чемпионатов мира.

Завершив игровую карьеру в 2015 году в екатеринбургском «Автомобилисте», он вошел в тренерский штаб «Металлурга», став помощником канадца Майка Кинэна. После отставки Кинэна стал ассистентом Воробьева, в этом качестве выиграл Кубок Гагарина — 2016.

Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Третьяк рассказал о форме вратарей перед Олимпиадой
Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, со Свечниковым
«Реал» изменил трансферные цели после поражения от «Барселоны»
«Спартак» готов удвоить стоимость контракта игрока «Локомотива»
Россиянин включён в сотню лучших футболистов 2017 года
Boxing Day: рекорд Кейна и голевая феерия на «Энфилде»
Определен состав сборной России на «Тур де Ски»
Названа дата следующего боя Александра Емельяненко
Новости
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Леди
5 образов для тех, кто собирается много есть во время праздников Если большую часть года ты придерживалась диеты и расслаблялась только во время праздников, то наши образы должны прийтись тебе по душе
Дети
Звезды, которые стали мамами в 2017 году Анна Курникова, Ирина Шейк, Пелагея и другие новоиспеченные мамы – в нашей подборке
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь