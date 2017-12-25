ХК «Металлург» утвердил Козлова в качестве главного тренера
ТАСС, 25 декабря. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» утвердил Виктора Козлова в должности главного тренера команды. Об этом сообщает
ТАСС, 25 декабря. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» утвердил Виктора Козлова в должности главного тренера команды. Об этом сообщает
Отмечается, что решение о назначении 42-летнего специалиста принято президентом клуба Виктором Рашниковым. Канадец Майкл Пелино и Сергей Звягин останутся в должностях старшего тренера и тренера вратарей соответственно.
2 ноября Козлов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Металлурга» после отставки Ильи Воробьева. «Металлург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 73 очками.
Козлов в качества игрока стал победителем Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимского «Салавата Юлаева». В Национальной хоккейной лиге форвард выступал за «Сан-Хосе», «Флориду», «Нью-Джерси», «Айлендерс» и «Вашингтон», дважды принимал участие в Матчах всех звезд лиги. В составе сборной России он завоевывал бронзовые и серебряные медали чемпионатов мира.
Завершив игровую карьеру в 2015 году в екатеринбургском «Автомобилисте», он вошел в тренерский штаб «Металлурга», став помощником канадца Майка Кинэна. После отставки Кинэна стал ассистентом Воробьева, в этом качестве выиграл Кубок Гагарина — 2016.