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03:15 (мск), источник: Восток Медиа

Главный тренер хабаровского «Амура»: игра в атаке нам удалась

Андрей Мартемьянов остался доволен своей командой в матче с «Торпедо».

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов после домашней победы над нижегородским «Торпедо» признался, что у его команды был «запредельный настрой» на матч, что и помогло выиграть. Специалист выразил надежду, что так продолжится и в других встречах.

«Мы играли против одной из лучших оборон, одной из самых организованных команд лиги. Тщательно готовились к матчу, разбирали много моментов. В принципе, игра в атаке нам удалась. Неплохо играли бригады большинства и меньшинства, это, быть может, и решило исход матча. А так игра была равная, напряжённая», — рассказал Андрей Мартемьянов.

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра признался, что его команде матч дался тяжело. По его словам, сил у игроков было много, помешали удаления и невозможность сконцентрироваться.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «тиграм» пришлось несладко с «Торпедо» из-за агрессивного поведения гостей, но «Амур» всё же одержал победу, забросив три шайбы за три минуты. Нижегородские хоккеисты смогли ответить на это всего одним голом.

После этой победы «Амур» продолжает оставаться в шаге от зоны плей-офф. Хабаровская команда сравнялась по очкам с астанинским «Барысом», однако расположилась ниже из-за меньшего количества побед. Следующий матч «тигры» проведут 26 декабря. Их соперником станет череповецкая «Северсталь».

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