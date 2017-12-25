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Главный тренер хабаровского «Амура»: игра в атаке нам удалась
Андрей Мартемьянов остался доволен своей командой в матче с «Торпедо».
Андрей Мартемьянов остался доволен своей командой в матче с «Торпедо».
Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов после домашней победы над нижегородским «Торпедо» признался, что у его команды был «запредельный настрой» на матч, что и помогло выиграть. Специалист выразил надежду, что так продолжится и в других встречах.
«Мы играли против одной из лучших оборон, одной из самых организованных команд лиги. Тщательно готовились к матчу, разбирали много моментов. В принципе, игра в атаке нам удалась. Неплохо играли бригады большинства и меньшинства, это, быть может, и решило исход матча. А так игра была равная, напряжённая», — рассказал Андрей Мартемьянов.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «тиграм» пришлось несладко с «Торпедо»
После этой победы «Амур» продолжает оставаться в шаге от зоны