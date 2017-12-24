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24 декабря, источник: ТАСС

«Спартак» одержал победу над «Куньлунем»

ТАСС, 24 декабря. Московский «Спартак» обыграл пекинский «Куньлунь» со счетом 3:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (16-я минута), Дмитрий Юдин (18) и Александр Хохлачев (60). У хозяев отличился Яаккр Риссанен (54).

«Куньлунь» потерпел четвертое поражение в последних шести матчах и располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на восьмом месте в Западной конференции, в активе команды 64 очка.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом» 26 декабря, «Куньлунь» следующую встречу так же проведет в гостях с «Адмиралом» 29 декабря.

Куньлунь 1:3
(0:2, 0:0, 1:1)
Спартак
24.12.2017, 12:30 Зрители: 2913 Регулярный чемпионат Shanghai Feiyang Skating Center
Главные тренеры
Бобби Карпентер Вадим Епанчинцев
Вратари
Магнус Хелльберг 58:25 (М. Хелльберг 59:28) Никита Беспалов
1-й период
11:30 Ник Шос
Анатолий Никонцев (А. Воронин) 15:08
Дмитрий Юдин (А. Воронин, И. Мирнов) 17:07
2-й период
22:11
25:43
31:04 Артур Кулда
3-й период
Вячеслав Лещенко 50:06
53:11 Яакко Риссанен (Л. Лессио)
Вячеслав Лещенко 54:52
Александр Хохлачев п.в. 59:28
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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