«Спартак» одержал победу над «Куньлунем»

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (16-я минута), Дмитрий Юдин (18) и Александр Хохлачев (60). У хозяев отличился Яаккр Риссанен (54).
«Куньлунь» потерпел четвертое поражение в последних шести матчах и располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на восьмом месте в Западной конференции, в активе команды 64 очка.
В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом» 26 декабря, «Куньлунь» следующую встречу так же проведет в гостях с «Адмиралом» 29 декабря.