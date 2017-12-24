Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Северсталь» в гостях победила «Адмирал»
МОСКВА, 24 дек —
МОСКВА, 24 дек —
Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) в пользу «Северстали». В составе победителей голы забили Игорь Гераськин (12-я минута), Олег Яшин (25-я) и Даниил Вовченко (40-я). У «Адмирала» отличились Ренат Мамашев (5-я) и Роберт Саболич (44-я).
«Северсталь» в следующем матче 26 декабря сыграет в гостях с хабаровским «Амуром». «Адмирал», потерпевший третье поражение подряд, в этот же день примет московский «Спартак».
|Адмирал
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2:3
(1:1, 0:2, 1:0)
|Северсталь
|Фредрик Стиллман
|Александр Гулявцев
|Никита Серебряков 57:30
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|04:52
|Ренат Мамашев (П. Махановский)
|Павел Чернов
|05:55
|Павел Чернов
|05:55
|Игорь Гераськин (М. Веревкин, Д. Вовченко)
|11:23
|Валерий I Васильев
|14:14
|16:21
|Константин Глазачев
|2-й период
|20:23
|Никита Серебряков
|23:23
|Назир Гичибеков
|Олег Яшин (А. Бумагин, В. Васильев)
|24:27
|Максим Рыбин
|28:43
|37:25
|Сергей Ильин
|Даниил Вовченко (И. Гераськин)
|39:34
|3-й период
|Юрий Трубачев
|41:34
|43:38
|Роберт Саболич (В. Александров, М. Кицын)
|44:11
|54:26
|Виктор Александров
|10
|Штрафное время
|33
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)