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14:18 (мск), источник: Р-Спорт

«Северсталь» в гостях победила «Адмирал»

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» одержала победу над «Адмиралом» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) в пользу «Северстали». В составе победителей голы забили Игорь Гераськин (12-я минута), Олег Яшин (25-я) и Даниил Вовченко (40-я). У «Адмирала» отличились Ренат Мамашев (5-я) и Роберт Саболич (44-я).

«Северсталь» в следующем матче 26 декабря сыграет в гостях с хабаровским «Амуром». «Адмирал», потерпевший третье поражение подряд, в этот же день примет московский «Спартак».

Адмирал 2:3
(1:1, 0:2, 1:0)
Северсталь
24.12.2017, 10:00 Зрители: 3740 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Фредрик Стиллман Александр Гулявцев
Вратари
Никита Серебряков 57:30 Юлиус Гудачек
1-й период
04:52 Ренат Мамашев (П. Махановский)
Павел Чернов 05:55
Павел Чернов 05:55
Игорь Гераськин (М. Веревкин, Д. Вовченко) 11:23
Валерий I Васильев 14:14
16:21 Константин Глазачев
2-й период
20:23 Никита Серебряков
23:23 Назир Гичибеков
Олег Яшин (А. Бумагин, В. Васильев) 24:27
Максим Рыбин 28:43
37:25 Сергей Ильин
Даниил Вовченко (И. Гераськин) 39:34
3-й период
Юрий Трубачев 41:34
43:38 Роберт Саболич (В. Александров, М. Кицын)
44:11
54:26 Виктор Александров
Статистика
10 Штрафное время 33
5 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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