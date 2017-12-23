«Автомобилист» на выезде обыграл в овертайме «Слован» в матче КХЛ
МОСКВА, 23 дек —
МОСКВА, 23 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в столице Словакии, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0) в пользу гостей.
Победную шайбу на 62-й минуте забросил Анатолий Голышев, а в основное время у уральцев отличились Франсис Паре (8), Евгений Чесалин (26), Алексей Михнов (41) и Александр Кучерявенко (51). У хозяев шайбы забросили Михал Ржепик (4), Ян Бухтеле (31), Борис Садецки (43) и Иван Шварни (59).
Открывший в игре счет шайбам «Автомобилиста» Паре провел свой 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Слован» потерпел восьмое поражение подряд, а «Автомобилист» выиграл второй матч кряду.
В следующем матче сезона «Автомобилист» сыграет в Екатеринбурге с петербургским СКА 27 декабря, а «Слован» днем ранее встретится на выезде с финским «Йокеритом».
|Слован
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4:5 ОТ
(1:1, 1:1, 2:2)
|Автомобилист
|Эдуард Занковец
|Владимир Крикунов
|Якуб Штепанек
|Владимир Сохатский
|1-й период
|03:53
|Михал Ржепик (З. Бойчак, Л. Кашпар)
|Франсис Паре (Е. Чесалин, А. Голышев)
|07:28
|07:45
|Патрик Бачик
|11:39
|Лукаш Кашпар
|Георгий Мишарин
|14:16
|2-й период
|Евгений Чесалин (А. Кучерявенко)
|25:09
|Николай Тимашов
|28:59
|30:23
|Ян Бухтеле (Н. Эберт, С. Депре)
|Николай Тимашов
|30:23
|3-й период
|Алексей Михнов (А. Торченюк)
|40:28
|42:42
|Борис Садецки (Л. Кашпар, С. Депре)
|Николай Тимашов
|45:55
|49:15
|Александр Кучерявенко (А. Обидин, И. Крикунов)
|50:09
|58:10
|Иван Шварни (К. Геноуэй, Н. Эберт)
|Овертайм
|Анатолий Голышев (Ф. Паре)
|61:53
|6
|Штрафное время
|16
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)