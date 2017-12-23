«Автомобилист» на выезде обыграл в овертайме «Слован» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в столице Словакии, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0) в пользу гостей.

Победную шайбу на 62-й минуте забросил Анатолий Голышев, а в основное время у уральцев отличились Франсис Паре (8), Евгений Чесалин (26), Алексей Михнов (41) и Александр Кучерявенко (51). У хозяев шайбы забросили Михал Ржепик (4), Ян Бухтеле (31), Борис Садецки (43) и Иван Шварни (59).

Открывший в игре счет шайбам «Автомобилиста» Паре провел свой 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Слован» потерпел восьмое поражение подряд, а «Автомобилист» выиграл второй матч кряду.