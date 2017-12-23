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23 декабря, источник: Р-Спорт

«Автомобилист» на выезде обыграл в овертайме «Слован» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде обыграл в овертайме братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в столице Словакии, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0) в пользу гостей.

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Победную шайбу на 62-й минуте забросил Анатолий Голышев, а в основное время у уральцев отличились Франсис Паре (8), Евгений Чесалин (26), Алексей Михнов (41) и Александр Кучерявенко (51). У хозяев шайбы забросили Михал Ржепик (4), Ян Бухтеле (31), Борис Садецки (43) и Иван Шварни (59).

Открывший в игре счет шайбам «Автомобилиста» Паре провел свой 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Слован» потерпел восьмое поражение подряд, а «Автомобилист» выиграл второй матч кряду.

В следующем матче сезона «Автомобилист» сыграет в Екатеринбурге с петербургским СКА 27 декабря, а «Слован» днем ранее встретится на выезде с финским «Йокеритом».

Слован 4:5 ОТ
(1:1, 1:1, 2:2)
Автомобилист
23.12.2017, 19:30 Зрители: 10055 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Владимир Крикунов
Вратари
Якуб Штепанек Владимир Сохатский
1-й период
03:53 Михал Ржепик (З. Бойчак, Л. Кашпар)
Франсис Паре (Е. Чесалин, А. Голышев) 07:28
07:45 Патрик Бачик
11:39 Лукаш Кашпар
Георгий Мишарин 14:16
2-й период
Евгений Чесалин (А. Кучерявенко) 25:09
Николай Тимашов 28:59
30:23 Ян Бухтеле (Н. Эберт, С. Депре)
Николай Тимашов 30:23
3-й период
Алексей Михнов (А. Торченюк) 40:28
42:42 Борис Садецки (Л. Кашпар, С. Депре)
Николай Тимашов 45:55
49:15
Александр Кучерявенко (А. Обидин, И. Крикунов) 50:09
58:10 Иван Шварни (К. Геноуэй, Н. Эберт)
Овертайм
Анатолий Голышев (Ф. Паре) 61:53
Статистика
6 Штрафное время 16
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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