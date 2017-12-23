СКА обеспечил себе домашний старт в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 23 дек —
МОСКВА, 23 дек —
Встреча между «Динамо» и СКА прошла в субботу в Москве на льду арены в «Парке Легенд» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
После этой победы в активе петербургской команды, лидирующей в Западной конференции, стало 111 очков после 43 игр. Нижегородское «Торпедо», занимающее пятую строчку, набрало в 45 матчах 77 очков и уже не сможет за 11 оставшихся игр догнать армейцев с Невы, так как имеет возможность набрать максимум только 110 очков.
На шестой строчке в таблице Западной конференции идет «Сочи», хоккеисты которого так же, как и СКА, отыграли 43 игры, но набрали 68 очков. Таким образом, сочинцы тоже не смогут догнать СКА, поскольку максимально могут рассчитывать на 107 очков.
|Владимир Воробьев
|Олег Знарок
|Александр Еременко
|Микко Коскинен
|1-й период
|Сергей Калинин
|03:48
|07:07
|Дмитрий Вишневский
|2-й период
|Егор Яковлев (С. Калинин, Н. Гусев)
|22:37
|Антон Белов (С. Плотников, С. Широков)
|25:16
|34:44
|Илья Никулин
|Никита Гусев (И. Ковальчук)
|36:04
|Никита Гусев (М. Карпов)
|37:18
|3-й период
|46:17
|Евгений Артюхин (А. Кутейкин, А. Сопин)
|47:00
|Дмитрий Вишневский
|48:41
|Даниил Тарасов
|Александр Барабанов
|59:29
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)