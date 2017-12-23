СКА обеспечил себе домашний старт в плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Динамо» и СКА прошла в субботу в Москве на льду арены в «Парке Легенд» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

После этой победы в активе петербургской команды, лидирующей в Западной конференции, стало 111 очков после 43 игр. Нижегородское «Торпедо», занимающее пятую строчку, набрало в 45 матчах 77 очков и уже не сможет за 11 оставшихся игр догнать армейцев с Невы, так как имеет возможность набрать максимум только 110 очков.