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23 декабря, источник: Р-Спорт

СКА обеспечил себе домашний старт в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Петербургский СКА после выездной победы над московским «Динамо» обеспечил себе как минимум четвертое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, которое дает преимущество домашней площадки в первом раунде Кубка Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Динамо» и СКА прошла в субботу в Москве на льду арены в «Парке Легенд» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

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После этой победы в активе петербургской команды, лидирующей в Западной конференции, стало 111 очков после 43 игр. Нижегородское «Торпедо», занимающее пятую строчку, набрало в 45 матчах 77 очков и уже не сможет за 11 оставшихся игр догнать армейцев с Невы, так как имеет возможность набрать максимум только 110 очков.

На шестой строчке в таблице Западной конференции идет «Сочи», хоккеисты которого так же, как и СКА, отыграли 43 игры, но набрали 68 очков. Таким образом, сочинцы тоже не смогут догнать СКА, поскольку максимально могут рассчитывать на 107 очков.

ХК Динамо 1:5
(0:0, 0:4, 1:1)
СКА
23.12.2017, 17:00 Зрители: 10190 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Олег Знарок
Вратари
Александр Еременко Микко Коскинен
1-й период
Сергей Калинин 03:48
07:07 Дмитрий Вишневский
2-й период
Егор Яковлев (С. Калинин, Н. Гусев) 22:37
Антон Белов (С. Плотников, С. Широков) 25:16
34:44 Илья Никулин
Никита Гусев (И. Ковальчук) 36:04
Никита Гусев (М. Карпов) 37:18
3-й период
46:17 Евгений Артюхин (А. Кутейкин, А. Сопин)
47:00 Дмитрий Вишневский
48:41 Даниил Тарасов
Александр Барабанов 59:29
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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