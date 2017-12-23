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23 декабря, источник: Чемпионат.com

Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов получил травму, сидя на скамейке

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу в матче с «Ладой» (2:1) и травму, которую получил защитник Владимир Денисов.

«Удалось завоевать важные три очка, это главное, о чём мы говорили перед игрой. Необходимо брать очки и найти способ побеждать на выезде. Мы победили СКА, неплохо играли с «Локомотивом», поэтому хотели в Тольятти также провести хороший матч. Может быть, игра в нашем исполнении была не самая красивая, но самое важное, что мы сумели победить и взять важные для нас очки.

С Владимиром Денисовым произошёл неприятный инцидент, шайба попала ему в лицо, когда он находился на скамейке запасных. Ему пришлось уйти в раздевалку, а информация о повреждении появится чуть позже, — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

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Лада 1:2
(1:1, 0:1, 0:0)
Динамо Мн
23.12.2017, 16:00 Зрители: 4512 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Главные тренеры
Артис Аболс Горди Дуайер
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Антон Красоткин 58:32 Юнас Энрот
1-й период
Александр Павлович 10:41
11:03 Денис Зернов (Г. Белоусов)
Дмитрий Буйницкий (Д. Осипов) 18:15
2-й период
Шарль Лингле 29:22
Евгений Лисовец 29:22
29:55 Иржи Новотны
Джастин Фонтэйн (К. Хенкель, Д. Знахаренко) 34:39
3-й период
Александр Китаров 57:10
Статистика
2 Штрафное время 16
3 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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